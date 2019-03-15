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Отец Гриба рассказал, что дебаты в российском суде по делу сына назначены на 21-е и 22 марта

16.03.2019 11:40 — Разное | Партизан  
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Во время заседания Северо-Кавказского окружного военного суда 15 марта для политзаключенного украинца Павла Гриба вызывали скорую помощь, сообщил его отец Игорь Гриб.

Отец Гриба рассказал, что дебаты в российском суде по делу сына назначены на 21-е и 22 марта
Гриба похитили в 2017 году Фото: Ігор Гриб / Facebook
21-го и 22 марта 2019 года в Северо-Кавказском окружном военном суде должны пройти дебаты по делу политзаключенного украинца Павла Гриба.
Он рассказал, что на заседании 15 марта суд отклонил все ходатайства Павла Гриба и его адвоката Марины Дубровиной.


"В очередной раз для Павла была вызвана судом скорая помощь. Очередной укол и продолжение заседания. Павла тошнит, кружится голова, но суд продолжает свое дело", – написал отец политзаключенного.

Игорь Гриб сообщил, что на заседании были представитель посла ЕС и украинский консул.

"Суд определил на 21-е и 22 марта 2019 года проведение дебатов. Скоро приговор", – добавил Гриб.


24 августа 2017 года Гриба, поехавшего в Гомель (Беларусь) на встречу с россиянкой Татьяной Ершовой, похитили сотрудники ФСБ России. Две недели о местонахождении украинца не было известно. 7 сентября Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону получило сообщение от ФСБ о содержании Гриба в СИЗО Краснодара. В РФ украинца обвинили в подготовке теракта в одной из школ Сочи.

В июле 2018 года отец Гриба рассказал, что во время этапирования из Краснодара в Ростов-на-Дону его сын был избит другими заключенными, которые узнали, по какой статье он обвиняется.

15 ноября суд в Ростове-на-Дону начал рассмотрение дела по существу. Гриб заявил о невиновности и отказался давать показания. 

В конце декабря 2018 года украинский врач, профессор Василий Притула, проанализировавший результаты обследования Гриба в ростовском клинико-диагностическом центре, заявил, что заболевания украинца прогрессируют, и это критически опасно для его жизни. У украинца диагностировали портальную гипертензию, спленомегалию (увеличение селезенки), гиперспленизм, а также цирроз печени. 30 января отец политзаключенного заявил, что у его сына появились симптомы болезни Альцгеймера. 1 февраля в российском Ростове-на-Дону в ходе судебного заседания Грибу вызвали скорую помощь.

Сам Гриб сообщал, что ему не выжить без лекарств в российской тюрьме.

На заседании 24 января 2019 года Гриб заявил, что его показания, содержащиеся в протоколе за 2017 год, не соответствуют действительности и на него давили, чтобы он их подписал.



 
Теги: Гомель
 
 
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Во время заседания Северо-Кавказского окружного военного суда 15 марта для политзаключенного украинца Павла Гриба вызывали скорую помощь, сообщил его отец Игорь...
 
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