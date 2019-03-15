ООО «ЭКОМ» инвестирует $1 млн в создание нового производства металлической мебели.

По словам топ-менеджера, организация просит Минский облисполком о продлении сроков инвестдоговора, в рамках которого намерена освоить земельный участок (2,5 га), на котором планирует построить новое производство.





Мы видим, что конкурировать на рынке металлоизделий можно, только обновляя производство и снижая затраты, чтобы производить конкурентную продукцию. Сегодня мы ощущаем дефицит производственных площадей и планируем инвестировать в создание нового производства более 2 млн рублей. Мы видим, что когда освоим новые технологии и снизим себестоимость (на 20% в ближайшие 3 года), то можем увеличить реализацию примерно на 50%.

Напомним, основная продукция ООО «ЭКОМ» — это сейфы, стеллажи и шкафы. Крупнейший покупатель компании на внутреннем рынке — «Евроопт», который заказывает камеры хранения. Удельный вес заказов «Евроопта» в продажах — 8%.





Продукция экспортируется в РФ, Польшу, Финляндию, Литву. Экспорт составляет 25% всего выпуска. Объем производства в 2018 году достиг 16,5 млн рублей.





Производство ООО «Эком» расположено на площадях бывшего радиозавода «Спутник». Производственный и административный корпуса выкуплены в 2013-м за 800 тыс. рублей. Объем инвестиций в рамках инвестпроекта с облисполкомом составил 4,5 млн.



