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ООО «ЭКОМ» инвестирует $1 млн в создание нового производства металлической мебели.

16.03.2019 11:39 — Разное | Партизан  
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Об этом Ofice Life рассказал директор предприятия Владимир Горбат.

По словам топ-менеджера, организация просит Минский облисполком о продлении сроков инвестдоговора, в рамках которого намерена освоить земельный участок (2,5 га), на котором планирует построить новое производство.

Мы видим, что конкурировать на рынке металлоизделий можно, только обновляя производство и снижая затраты, чтобы производить конкурентную продукцию. Сегодня мы ощущаем дефицит производственных площадей и планируем инвестировать в создание нового производства более 2 млн рублей. Мы видим, что когда освоим новые технологии и снизим себестоимость (на 20% в ближайшие 3 года), то можем увеличить реализацию примерно на 50%.
Напомним, основная продукция ООО «ЭКОМ» — это сейфы, стеллажи и шкафы. Крупнейший покупатель компании на внутреннем рынке — «Евроопт», который заказывает камеры хранения. Удельный вес заказов «Евроопта» в продажах — 8%.

Продукция экспортируется в РФ, Польшу, Финляндию, Литву. Экспорт составляет 25% всего выпуска. Объем производства в 2018 году достиг 16,5 млн рублей.

Производство ООО «Эком» расположено на площадях бывшего радиозавода «Спутник». Производственный и административный корпуса выкуплены в 2013-м за 800 тыс. рублей. Объем инвестиций в рамках инвестпроекта с облисполкомом составил 4,5 млн.


 
 
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Об этом Ofice Life рассказал директор предприятия Владимир Горбат.
 
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