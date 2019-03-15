Так вот в чем прикол керлинга! Учитель по-простому объяснил, зачем нам учить физику

Недавно мы запустили рубрику « Зачем это мне », в которой обещали без всякого занудства передавать слова преподавателей насчет того, почему их предмет полезный в реальной жизни (а не на экзамене). В первый раз мы препарировали химию , а сегодня взялись за еще один нелегкий предмет — физику. Снова просим: если вам уже поздновато это читать, но у вас есть свои дети — сбросьте им ссылку на текст. Тем более, что из него можно узнать больше интересного даже о жизни наших учителей.



Фото: lyceum.schools.by

Во втором выпуске с нами говорит заместитель директора по учебной работе и преподаватель Лицея БГУ Игорь Варакса. Он же — автор серии smart-пособий по подготовке к ЦТ по физике, изданных в прошлом году.

«Физика — классный способ путешествовать»

— Без физики невозможно представить, чтобы мы с вами сидели и использовали подобные устройства для записи звука (преподаватель кивает головой в сторону смартфона. — прим. ред.). Физика — один из самых красивых предметов, который мы изучаем в школе. Фи́зика (от др.-греч. φύσις - природа) — область естествознания: наука о простейших и вместе с тем наиболее общих законах природы, о материи, ее структуре и движении. Звучит странно: вроде бы про все, а вроде бы и ни про что… Непонятно, как это может быть полезно обычному человеку. Но только физика поможет понять почему появляется радуга, как работает телефон, как появляется изображение на экране.

Мне в свое время знание физики дало возможность в составе команды Республики Беларусь принять участие в международной физической олимпиаде, турнире юных физиков и конференции молодых ученых, побывать в Польше, Германии Тайланде, Сингапуре и даже Австралии. Все это — за одно лето. Так что физика подарила мне и такой приятный бонус.