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Так вот в чем прикол керлинга! Учитель по-простому объяснил, зачем нам учить физику
Недавно мы запустили рубрику «
«Физика — классный способ путешествовать»
— Без физики невозможно представить, чтобы мы с вами сидели и использовали подобные устройства для записи звука (преподаватель кивает головой в сторону смартфона. — прим. ред.). Физика — один из самых красивых предметов, который мы изучаем в школе. Фи́зика (от др.-греч. φύσις - природа) — область естествознания: наука о простейших и вместе с тем наиболее общих законах природы, о материи, ее структуре и движении. Звучит странно: вроде бы про все, а вроде бы и ни про что… Непонятно, как это может быть полезно обычному человеку. Но только физика поможет понять почему появляется радуга, как работает телефон, как появляется изображение на экране.
Мне в свое время знание физики дало возможность в составе команды Республики Беларусь принять участие в международной физической олимпиаде, турнире юных физиков и конференции молодых ученых, побывать в Польше, Германии Тайланде, Сингапуре и даже Австралии. Все это — за одно лето. Так что физика подарила мне и такой приятный бонус.
1. Превращаем правила жизни из догм в здравый смысл
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Школьная физика - это всего лишь достижения до XX века, а мы не можем их осилить даже их.
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