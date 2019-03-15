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В ДТП в Витебской области погибли водитель и пассажир

16.03.2019 12:50 — Разное | Интерфакс  
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Легковой автомобиль врезался в ограждение в Городокском районе, водитель и пассажир погибли, сообщили в УГАИ УВД Витоблисполкома.

"16 марта в восьмом часу утра в районе 16-го километра объездной автодороги граница Российской Федерации – ВитебскГомель – граница Украины, водитель 1976 года рождения, управляя автомобилем Nissan Primera, не справился с управлением, совершил наезд на металлическое отбойное ограждение, после чего транспортное средство опрокинулось на крышу", - говорится в сообщении УГАИ.

В результате ДТП водитель и пассажир погибли на месте происшествия. Еще один пассажир госпитализирован, другой не пострадал.
По предварительной информации, со слов одного из пассажиров, ДТП произошло в момент обгона попутного автомобиля.  Сотрудников скорой помощи и  Госавтоинспекции вызвали очевидцы ДТП. 

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Легковой автомобиль врезался в ограждение в Городокском районе, водитель и пассажир погибли, сообщили в УГАИ УВД Витоблисполкома.
 
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