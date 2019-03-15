"Туркменхимия" обратилась в стокгольмский арбитраж из-за невыполнения обязательств белорусским подрядчиком

Туркменская госкомпания "Туркменхимия" обратилась с иском в Арбитражный суд при Торговой палате Стокгольма в связи с невыполнением контрактных обязательств при строительстве Гарлыкского горно-обогатительного комбината (ГОК) белорусским подрядчиком ОАО "Белгорхимпром", сообщил "Интерфаксу" представитель туркменской компании.

Он отметил, что подрядчик не выполнил ряд контрактных обязательств ни к моменту сдачи объекта в эксплуатацию в марте 2017 года, ни позже, когда обещал устранить их в течение нескольких месяцев.

По данным "Туркменхимии", несмотря на письменные заверения с белорусской стороны о скором завершении (в течении 3-4 месяцев) остаточных обязательств по контракту, комплекс до сих пор не соответствует условиям соглашения, заявленная подрядчиком мощность производства в первый год эксплуатации в 350 тыс. тонн не достигнута даже на 5% и туркменская сторона несёт значительные убытки.

В туркменской компании заявили, что это привело к срыву государственного плана по выпуску калийных удобрений и тем самым нанесло значительный материальный и финансовый ущерб туркменской стороне.

По оценке "Туркменхимии", незаконченность работ "создает риски возникновения техногенной катастрофы, которая может повлечь жертвы среди населения и причинить серьёзный экологический ущерб".

В результате туркменская сторона заявила о расторжении контракта по причине невыполнения ОАО "Белгорхимпром" взятых на себя контрактных обязательств.

В минувшую пятницу белорусская компания "Белгорхимпром" заявила , что требует взыскать с Туркменистана более $150 млн в рамках разбирательства в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма.

"ОАО "Белгорхимпром" требует взыскать с Туркменистана и государственного концерна "Туркменхимия" задолженность в размере более $150 млн за работы по строительству Гарлыкского горно-обогатительного комбината. Соответствующие требования были заявлены ОАО "Белгорхимпром" в январе 2019 года в рамках арбитражного разбирательства под эгидой Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма", - заявили в компании.

В "Белгорхимпроме" напомнили, что в марте 2017 года Туркменистан принял Гарлыкский ГОК в эксплуатацию, признав, что он построен в соответствии с применимыми требованиями. "Был подписан акт государственной приемочной комиссии о приемке комбината в эксплуатацию", - отметили там.

По информации компании, условиями контракта предусматривалась эксплуатация комбината туркменской стороной под надзором специалистов "Белгорхимпрома".

"Однако туркменская сторона отказалась оплачивать выполненные работы и не допустила белорусских специалистов к техническому сопровождению работы комбината. По имеющейся информации, туркменская сторона пытается организовать производство собственными силами, не имея для этого необходимого практического опыта. Есть веские основания полагать, что комбинат эксплуатируется ненадлежащим образом", - подчеркнули в "Белгорхимпроме".

Кроме того, продолжили в компании, Туркменистан также препятствует вывозу строительной техники "Белгорхимпрома", общая стоимость которой превышает $7 млн.

"ОАО "Белгорхимпром" расценивает подобные действия Туркменистана как противоречащие его же собственным интересам. При правильной эксплуатации Гарлыкский горно-обогатительный комбинат способен обеспечить Туркменистану существенную долю на региональном рынке минеральных удобрений. Ошибки же в эксплуатации комбината приводят к тому, что реализуется лишь малая доля его потенциала", - добавили в компании.

При этом, заявили там, неоплата долга перед "Белгорхимпромом" является очередным примером неисполнения Туркменистаном своих договорных обязательств перед иностранными партнерами.

"ОАО "Белгорхимпром" разочаровано тем, что его усилия, призванные помочь Туркменистану стать региональным лидером по производству калийных удобрений, могут быть разрушены чередой недальновидных решений туркменской стороны", - заметили в компании.

По информации предприятия, в настоящее время спор рассматривается в стокгольмском арбитраже. "Туркменистан играл активную роль в заключении и исполнении контракта, и все ключевые решения на протяжении проекта принимались высокопоставленными туркменскими чиновниками. В феврале 2019 года правление Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма одобрило привлечение Туркменистана в качестве дополнительной стороны на данном этапе арбитражного разбирательства, и ОАО "Белгорхимпром"намерено решительно отстаивать свои требования как против государственного концерна "Туркменхимия", так и против Туркменистана", - резюмировали в компании.

Гарлыкский ГОК по выпуску калийных удобрений был введен в строй весной 2017 года. Контракт на его строительство стоимостью более $1 млрд (полностью профинансирован за счет государственных средств Туркменистана) был подписан в 2010 году госконцерном "Туркменхимия" с ОАО "Белгорхимпром". Проектная мощность комбината - 1,4 млн тонн хлорида калия в год.

Планировалось, что для выхода на проектную мощность Гарлыкский ГОК будет ежегодно добывать и перерабатывать более 7 млн тонн.

В ноябре президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подверг критике руководство госконцерна "Туркменхимия" в связи с ситуацией на Гарлыкском ГОК, где не была налажена работа по производству калийных удобрений. По данным Госкомстата Туркменистана, в январе-сентябре 2018 года в стране было произведено всего 24,2 тыс. тонн калийных удобрений при годовом задании в 720 тыс. тонн.