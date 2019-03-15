В Витебской области пьяный водитель без прав врезался в дорожное ограждение, 17-летний пассажир в реанимации

В Лепельском районе нетрезвый местный житель не справился с управлением и выехал за пределы дорожной части и врезался в дорожное ограждение, его пассажир госпитализирован, сообщает УВД Витебского облисполкома.

По данным УВД, авария произошла ночью 15 марта на автодороге "Минск-Витебск" вблизи деревни Рудня Лепельского района. "38-летний житель Лепеля, не имеющий водительских прав, управляя автомобилем "Daewoo Matiz" в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на дорожное ограждение", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте УВД Витоблисполкома.

В результате ДТП 17-летний пассажир получил телесные повреждения и был госпитализирован в реанимацию "Лепельской ЦРБ". По факту ДТП проводится проверка.