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Названа цена сгибающегося смартфона Xiaomi

16.03.2019 13:59 — Разное | Tut.by  
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Компания Xiaomi готовится к анонсу своего сгибающегося смартфона. Недавно в Сети появилась ориентировочная цена гаджета, пишет GSMArena со ссылкой на ресурс iGyaan.

Скорее всего, гаджет назовут Mi Fold или Mi Flex. В США гаджет оценят в 999 долларов, в Европе — в 999 евро, в Индии — в 1087 долларов. Для сравнения: Samsung Galaxy Fold будет продаваться за 1980 долларов, Huawei Mate X — примерно за 2600 долларов.

Mi Fold сначала анонсируют в Китае. Издание уверяет, что это может произойти с апреля по июнь. Позже гаджет появится и на других рынках.

Также известны предполагаемые технические характеристики устройства. К ним, например, относится процессор Snapdragon 855 и 10 ГБ оперативной памяти. Судя по опубликованному Xiaomi видео, экран смартфона будет сгибаться по бокам с двух сторон.

Смотрите, сколько у нас стоят другие смартфоны Xiaomi:

 
 
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Mi Fold сначала анонсируют в Китае.
 
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