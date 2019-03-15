«Для меня это неприемлемо». Анастасия Заворотнюк рассказала, почему не выкладывала фото во время беременности

Новости России. Актриса Заворотнюк стала мамой в третий раз. Она родила дочь. Когда девочке исполнилось 4 месяца родители представили ее общественности.

Анастасия Заворотнюк, ее супруг Петр Чернышев и малышка появились на обложке журнала «HELLO!». Там же было опубликовано большое интервью с актрисой. В нем она рассказала, как готовилась к беременности, на кого похожа малышка и как старшие дети приняли нового члена семьи.



Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Родители назвали девочку Милой в честь героини поэмы Пушкина «Руслан и Людмила». Мила – это полное имя малышки, но оно производное от имени Людмила. Фигурист Петр Чернышев как раз принимал участие в ледовом спектакле с одноименным названием. Это и предрешило судьбу имени дочки спортсмена.

«Знакомьтесь, Мила Чернышева». Анастасия Заворотнюк впервые показала 4-месячную дочь ( читать далее ).

Также актриса рассказала, почему не публиковала свои фото во время беременности.

Анастасия Заворотнюк ( в интервью «HELLO!» ):

Я никого не сужу, но лично для меня это неприемлемо. Это такой интимный момент. Я не снималась ни во время первой, ни во время второй беременности.



Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

По словам Заворотнюк, они с мужем были уверены, что станут родителями дочери. Актриса отмечает, что малышка – копия своего отца в детстве.

Актриса опубликовала первое домашнее фото малышки ( смотрите здесь ).

Старшие дети поддержали маму и с радостью играют с Милой. Напомним, что у Анастасии Заворотнюк есть 23-летняя дочь Анна и 18-летний сын Майкл. Для Петра Чернышева малышка стала первенцем.