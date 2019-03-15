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Туркменистан и Беларусь проведут совместный бизнес-форум
16.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Туркменистан и Беларусь проведут совместный бизнес-форум. Мероприятие состоится на полях очередного заседания двусторонней межправкомиссии в Ашхабаде, сообщает портал
К такой договоренности пришли вице-премьер Мамметхан Чакыев, курирующий транспортно-коммуникационный комплекс Туркменистана, и посол Беларуси Олег Табанюхов на встрече в столице центральноазиатского государства. Дата проведения форума уточняется.
Цель форума – выработка новых путей взаимодействия и совместных проектов в различных отраслях. Две страны активно
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в области торговли товарами и услугами.
Всего между двумя странами подписано более 130 документов, составляющих договорно-правовую базу взаимоотношений.
Государственные цирки Туркменистана и Беларуси накануне
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Сроки проведения мероприятия уточняются, оно состоится в Ашхабаде. Две страны активно сотрудничают в сферах транспорта и логистики, высоких технологий и туризма.
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