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Туркменистан и Беларусь проведут совместный бизнес-форум

16.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Туркменистан и Беларусь проведут совместный бизнес-форум. Мероприятие состоится на полях очередного заседания двусторонней межправкомиссии в Ашхабаде, сообщает портал «Медиа-Туркмен».

К такой договоренности пришли вице-премьер Мамметхан Чакыев, курирующий транспортно-коммуникационный комплекс Туркменистана, и посол Беларуси Олег Табанюхов на встрече в столице центральноазиатского государства. Дата проведения форума уточняется. 

Цель форума – выработка новых путей взаимодействия и совместных проектов в различных отраслях. Две страны активно сотрудничают в сферах транспорта и логистики, высоких технологий, туризма, науки и образования. Туркменистану также заинтересован в поставках белорусской сельхоз- и автомобильной техники.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в области торговли товарами и услугами.

Всего между двумя странами подписано более 130 документов, составляющих договорно-правовую базу взаимоотношений.

Государственные цирки Туркменистана и Беларуси накануне договорились о гастролях туркменской конной группы «Галкыныш» в Минске. Коллектив ранее получил высокую оценку президента Туркменистан Гурбангулы Бердымухамедова.



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Теги: Минск
 
 
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Сроки проведения мероприятия уточняются, оно состоится в Ашхабаде. Две страны активно сотрудничают в сферах транспорта и логистики, высоких технологий и туризма.
 
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