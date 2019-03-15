Туркменистан и Беларусь проведут совместный бизнес-форум. Мероприятие состоится на полях очередного заседания двусторонней межправкомиссии в Ашхабаде, сообщает портал «Медиа-Туркмен» .

К такой договоренности пришли вице-премьер Мамметхан Чакыев, курирующий транспортно-коммуникационный комплекс Туркменистана, и посол Беларуси Олег Табанюхов на встрече в столице центральноазиатского государства. Дата проведения форума уточняется.

Цель форума – выработка новых путей взаимодействия и совместных проектов в различных отраслях. Две страны активно сотрудничают в сферах транспорта и логистики, высоких технологий, туризма, науки и образования. Туркменистану также заинтересован в поставках белорусской сельхоз- и автомобильной техники.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в области торговли товарами и услугами.

Всего между двумя странами подписано более 130 документов, составляющих договорно-правовую базу взаимоотношений.