ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кореличский район присоединится к профилактическому проекту «Разам супраць рака»

16.03.2019 — Разное | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Кореличский район присоединится к профилактическому проекту «Разам супраць рака»

21.03.2019 г. на базе УЗ «Кореличская ЦРБ» с 10.30 до 15.30 будет проводиться акция, направленная на профилактику и раннюю диагностику онкологических заболеваний в рамках профилактического проекта «Разам супраць рака!».

В акции примут участие специалисты УЗ «Гродненская областная клиническая больница», УЗ «Гродненский областной клинический кожно-венерологический диспансер», УЗ «Гродненский областной эндокринологический диспансер» и специалисты отдела общественного здоровья Гродненского областного ЦГЭОЗ.

Будут организованы мероприятия:

измерение артериального давления, определение индекса массы тела, обучение навыкам измерения артериального давления и тесту «лицо-рука-речь» с целью распознавания инсультов в домашних условиях (каб.2);

забор крови для общего и биохимического анализа, определение липидного спектра и уровня глюкозы в крови (каб.74);

проведение маммографии по показаниям после осмотра онколога-маммолога, онколога-гинеколога (женщины 45-69 лет);

УЗИ щитовидной железы (по показаниям после осмотра врача-эндокринолога), (каб.49);

проведение рентгенофлюорографического исследования (каб.1).

Консультативный осмотр врачей специалистов: врача онколога-маммолога; врача онколога-уролога; врача онколога-гинеколога; врача проктолога; врача отоларинголога; врача дерматовенеролога; врача эндокринолога; консультирование врача психотерапевта.

Приглашаем принять участие в нашей акции!

Запись на акцию производится с 10.00 до 13.00 по телефону 2-06-00.

 

 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
21.03.2019 г. на базе УЗ «Кореличская ЦРБ» с 10.30 до 15.30 будет проводиться акция, направленная на профилактику и раннюю диагностику
 
Новости дня
Новости разные
 
Птичья столовая: школьники развесили «МИРовские» кормушки в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика