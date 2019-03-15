Кореличский район присоединится к профилактическому проекту «Разам супраць рака»





21.03.2019 г. на базе УЗ «Кореличская ЦРБ» с 10.30 до 15.30 будет проводиться акция, направленная на профилактику и раннюю диагностику онкологических заболеваний в рамках профилактического проекта «Разам супраць рака!».

В акции примут участие специалисты УЗ «Гродненская областная клиническая больница», УЗ «Гродненский областной клинический кожно-венерологический диспансер», УЗ «Гродненский областной эндокринологический диспансер» и специалисты отдела общественного здоровья Гродненского областного ЦГЭОЗ.

Будут организованы мероприятия:

измерение артериального давления, определение индекса массы тела, обучение навыкам измерения артериального давления и тесту «лицо-рука-речь» с целью распознавания инсультов в домашних условиях (каб.2);

забор крови для общего и биохимического анализа, определение липидного спектра и уровня глюкозы в крови (каб.74);

проведение маммографии по показаниям после осмотра онколога-маммолога, онколога-гинеколога (женщины 45-69 лет);

УЗИ щитовидной железы (по показаниям после осмотра врача-эндокринолога), (каб.49);

проведение рентгенофлюорографического исследования (каб.1).

Консультативный осмотр врачей специалистов: врача онколога-маммолога; врача онколога-уролога; врача онколога-гинеколога; врача проктолога; врача отоларинголога; врача дерматовенеролога; врача эндокринолога; консультирование врача психотерапевта.

Приглашаем принять участие в нашей акции!

Запись на акцию производится с 10.00 до 13.00 по телефону 2-06-00.