Оптимизм или фантастика: кому мы продадим мясо еще на 2 млрд. USD?

пишет neg.by Среди них – повышение конкурентоспособности, создание условий для динамичного экспорта сельхозпродукции и продуктов питания, а также обеспечение продовольственной безопасности страны,neg.by





Правда, в пространной преамбуле документа говорится, что с 2010 г. продовольственная безопасность у нас и так обеспечивается в полной мере. Более того, по яйцам, мясу и молоку уровень самообеспечения в Беларуси существенно (в 1,3–2,3 раза) превышает потребности населения, а значит, есть что экспортировать без ущерба для жителей страны.





Похвалились авторы Директивы и другими достижениями сельского хозяйства. Так, АПК у нас ежегодно формирует более 7% ВВП и 15,5% общего объема экспорта товаров. При этом чуть ниже говорится, что количество работников в аграрной отрасли составляет около 300 тыс. человек, или 8% от общей численности работающих. Таким образом, они признают, что 8% работников смогли создать лишь 7% ВВП, что наглядно показывает неэффективность отечественного сельского хозяйства.





Если в Беларуси с населением чуть более чем 9 миллионов человек 300 тысяч заняты в аграрной отрасли, то сколько должно работать в сельском хозяйстве в России, где живут 145 миллионов? Правильно, почти 5 миллионов. А между тем, по не самым последним данным 2015 г., там их всего около 1 миллиона (из них 800 тысяч постоянно занятых). И при этом наша восточная соседка умудрилась в последние годы стать мировым лидером по экспорту зерна и вполне обеспечивает себя большинством других сельхозпродуктов, закупая лишь незначительные для себя объемы мясной и молочной продукции в Беларуси.





Чем объясняется такая разбежка? Ускоренным внедрением современных технологий в России и явными проблемами с наличием таковых в Беларуси. Будем надеяться, что именно Директива даст тот толчок, который позволит отечественному сельскому хозяйству подняться на новый уровень.Ведь без такого рывка задачи, поставленные в Директиве, выполнить не удастся, и это очевидно. Судите сами.





Если брать в расчет только задания, выраженные в цифрах (а другие проверить будет невозможно), то к концу 2020 г. мы должны обеспечить выполнение следующих показателей:





1) объем экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания – 7 млрд USD в год;





2) объем производства молока – 9 млн тонн в год;





3) объем продукции выращивания скота и птицы – 1,8 млн тонн в год;





4) рост на 40% производительности труда в сельском хозяйстве;





5) уровень зарплаты в отрасли не ниже уровня, складывающегося в среднем в экономике.





А теперь посмотрим на «стартовые позиции», с которых пойдет отсчет выполнения Директивы, т.е. на итоги прошлого года.





1. В 2018 г. объем экс­порта сельхозпродукции и продуктов питания вырос на 5,3% к уровню 2017 г. и составил 5,235 млрд USD. Чтобы достичь заданного уровня в 7 млрд USD, нужно каждый год добавлять по 15% объема экспорта. Возможно ли это, особенно если учесть общий спад производства в сельском хозяйстве в 2018-м сразу на 3,4%, чего не наблюдалось долгое время? Вопрос риторический.





2. По итогам 2017 г. мы произвели 7,321 млн тонн молока в хозяйствах всех категорий, увеличив его объем на 2,5% по сравнению с предыдущим годом. В 2018 г. удалось надоить 7,345 млн тонн, или на 0,3% больше, чем в 2017-м. Теперь аграриям предлагают за два года совершить рывок в 22,5%, до 9 млн тонн, или более чем по 10% в год. Комментарии, на наш взгляд, излишни.





3. С заданным объемом продукции выращивания скота и птицы ситуации достаточно сложная, но для аграриев, возможно, это и хорошо. Дело в том, что в Директиве не сказано, в убойном или живом весе нужно выполнять поставленную задачу. А между тем, первый составляет лишь около 70% от второго.





Так что если контролеров (а осуществлять проверку выполнения Директивы будет КГК) удастся убедить, что нужно было «решить задачу» в живом весе, то за два года поднять выпуск продукции с 1,729 млн тонн (итог 2018 г.) до 1,8 млн тонн, скорее всего, удастся. Если же исходить из убойного веса, то результат прошлого года (1,226 млн тонн) шансов на выполнение Директивы не дает, поскольку нужно будет нарастить выпуск указанной продукции сразу на 47% за два года, что просто нереально.





4. За 2017 г. общая производительность труда по валовому внутреннему продукту (ВВП) в Беларуси выросла на 3,6%, за прошлый год – на 4,1%. При этом авторы Директивы предлагают повысить производительность труда по ВВП в сельском хозяйстве за два года сразу на 40%, или по 20% за год. Мы не совсем в курсе всех достижений мировой экономики, но, похоже, история подобного рывка за столь короткий срок еще не знала.





5. Ситуацию с уровнем оплаты труда в аграрной отрасли и возможностью ее увеличения до среднего по Беларуси уровня за те же два года не хочется и обсуждать. В декабре, например, она составляла чуть более 66% от среднего по экономике. Возможен ли ее резкий рост? Разве что за счет других отраслей и бюд­жетных вливаний, на что, конечно, никто не пойдет.

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Оптимизм – вещь необходимая и весьма полезная, но только не для людей, составляющих серьезные программные документы. Им все-таки лучше опираться на реальные цифры и законы экономики.







