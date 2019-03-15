Утвержден новый формат клубного чемпионата мира ФИФА

сообщает пресс-служба организации. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета ФИФА в Майами заявил президент организации Джанни Инфантино,пресс-служба организации.





Новый формат подразумевает увеличение количества участников с 6 до 24 команд, восемь из которых будут представлять Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), шесть - Южноамериканскую конфедерацию футбола (CONMEBOL), по три - Конфедерацию футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF), Африканскую конфедерацию футбола (CAF) и Азиатскую конфедерацию футбола (AFC), еще одна - Конфедерацию футбола Океании (OFC). Турнир будет проводиться летом раз в четыре года, а не ежегодно в декабре. Он должен заменить Кубок конфедераций, который до этого проводился в эти сроки.





"Сегодня на совете ФИФА мы приняли несколько важных решений, но одно - особенное. Клубный чемпионат мира - важное событие в мировом футболе, и я очень счастлив объявить, что совет принял решение с 2021 года проводить турнир в новом формате, подразумевающем расширение числа участников до 24 команд", - сказал Инфантино.









цитирует ukrinform.ru "В 2021 году мы посмотрим, как это работает. Мы воспользуемся окном, предназначенным для Кубка конфедераций в середине лета, чтобы протестировать формат. А дальше будем смотреть, как эта система будет работать", - отметил Инфантино,ukrinform.ru





Клубный чемпионат мира по футболу - соревнование между сильнейшими клубами шести конфедераций. Турнир был основан в 2000 году, с 2005 года проводился каждый год. Последний раз соревнования проходили в ОАЭ и завершились победой испанского "Реала".



