ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Принцип гуманизма? За ДТП в Подмосковье со смертельным исходом, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, белорус получил условный срок

16.03.2019 14:10 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
По вине гражданина Беларуси в ДТП один человек погиб, второй получил тяжелые травмы. Ему грозило наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 7 лет, однако после оглашения приговора мужчину освободили из-под стражи.


Фото  inchehov.ru

Трагедия случилась в 10.30 13 августа 2018 года в Подмосковье на 92-м км автодороги М-2 «Крым» в условиях хорошей видимости. Водитель грузового «Фиата», 42-летний гражданин Беларуси, двигаясь в левом ряду со стороны Тулы в направлении Москвы совершил наезд на остановившихся в левом ряду из-за ранее совершенного ДТП машины «Лада Веста» под управлением 32-летнего мужчины и «Хендэ Акцент» под управлением 67-летней женщины. 

В результате аварии в больницу Серпухова с тяжелыми травмами была доставлена водитель «Хендэ Акцент, а находившийся в «Ладе» в момент ДТП пассажир скончался до приезда скорой медицинской помощи. 
Освидетельствование участников ДТП выявило наличие алкоголя в крови водителя «Фиата». Белоруса взяли под стражу и обвинили в совершении преступления по  ч.4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, от 2 до 7 лет лишения свободы). 

Процесс проходил в Серпуховском городском суде Московской области. Подсудимый свою вину признал полностью, согласился с предъявленным обвинением, раскаялся и принес извинения потерпевшим. На основании его ходатайства дело рассматривалось в особом порядке -- без проведения судебного следствия. 
Потерпевшие в свою очередь сообщили, что белорус компенсировал им моральный вред, причиненный преступлением, возместил расходы на погребение и принес извинения. 

В связи с этим они просили суд строго не наказывать виновника смертельного ДТП и вынести ему приговор без лишения свободы. Прокурор не возражал, и суд решил, что «исправление подсудимого возможно без изоляции от общества, с назначением наказания в виде лишения свободы и применением к нему ст.73 УК РФ (условное осуждение), полагая, что данное наказание будет отвечать интересам общества и социальной справедливости, а также, принципам гуманизма».


Суд признал гражданина Беларуси виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года. В приговоре отмечается: «Наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 3 года».

Из-под стражи белоруса освободили в зале суда.
Приговор вступил в законную силу. 



 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По вине гражданина Беларуси в ДТП один человек погиб, второй получил тяжелые травмы. Ему грозило наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 7 лет, однако после...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сколько граждан Украины сможет проголосовать в Беларуси на выборах президента
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика