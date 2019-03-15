Принцип гуманизма? За ДТП в Подмосковье со смертельным исходом, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, белорус получил условный срок

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Трагедия случилась в 10.30 13 августа 2018 года в Подмосковье на 92-м км автодороги М-2 «Крым» в условиях хорошей видимости. Водитель грузового «Фиата», 42-летний гражданин Беларуси, двигаясь в левом ряду со стороны Тулы в направлении Москвы совершил наезд на остановившихся в левом ряду из-за ранее совершенного ДТП машины «Лада Веста» под управлением 32-летнего мужчины и «Хендэ Акцент» под управлением 67-летней женщины.





В результате аварии в больницу Серпухова с тяжелыми травмами была доставлена водитель «Хендэ Акцент, а находившийся в «Ладе» в момент ДТП пассажир скончался до приезда скорой медицинской помощи.

Освидетельствование участников ДТП выявило наличие алкоголя в крови водителя «Фиата». Белоруса взяли под стражу и обвинили в совершении преступления по ч.4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, от 2 до 7 лет лишения свободы).





Процесс проходил в Серпуховском городском суде Московской области. Подсудимый свою вину признал полностью, согласился с предъявленным обвинением, раскаялся и принес извинения потерпевшим. На основании его ходатайства дело рассматривалось в особом порядке -- без проведения судебного следствия.

Потерпевшие в свою очередь сообщили, что белорус компенсировал им моральный вред, причиненный преступлением, возместил расходы на погребение и принес извинения.





В связи с этим они просили суд строго не наказывать виновника смертельного ДТП и вынести ему приговор без лишения свободы. Прокурор не возражал, и суд решил, что «исправление подсудимого возможно без изоляции от общества, с назначением наказания в виде лишения свободы и применением к нему ст.73 УК РФ (условное осуждение), полагая, что данное наказание будет отвечать интересам общества и социальной справедливости, а также, принципам гуманизма».









Суд признал гражданина Беларуси виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года. В приговоре отмечается: «Наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 3 года».





Из-под стражи белоруса освободили в зале суда.

Приговор вступил в законную силу.







