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Сколько граждан Украины сможет проголосовать в Беларуси на выборах президента
Около 13 тыс. украинских граждан, имеющих право избирательного голоса, проживает в Беларуси. Для них будут созданы два избирательных участка, которые будут действовать в посольстве Украины в Минске и в украинском консульстве в Бресте.
Об этом, как
Избирательные участки будут открыты в день президентских выборов 31 марта с 8.00 до 20.00. Посол обратил внимание, что практики досрочного голосования в Украине нет.
Избирательная комиссия будет работать ежедневно, включая выходные дни, в украинском посольстве с 10 до 13 часов и с 14 до 17 часов. Здесь проживающие и находящиеся в Беларуси украинские граждане смогут проверить наличие своей фамилии в списках для голосования. Это можно сделать и в режиме онлайн.
Украинцам в Беларуси, как и в других странах, можно будет голосовать только при наличии заграничного, дипломатического или служебного паспортов. Приехать в Беларусь с внутренним украинским паспортом можно, это предусмотрено законодательством, но голосовать по такому внутреннему документу за рубежом невозможно».
Посол подчеркнул, что в Украине составлен реестр украинских граждан, которые имеют право принять участие в выборах. Он обратил внимание, что внести изменения в реестр можно включительно по 23 марта, за неделю до выборов.
Игорь Кизим отметил, что в ходе выборов на избирательных участках могут присутствовать члены избирательной комиссии, представители от каждого кандидата в президенты и голосующие. «Все, кто намерен наблюдать за ходом выборов, вне зависимости от нахождения избирательных участков — в Украине или за рубежом, должны заранее зарегистрироваться в ЦИК Украины», — подчеркнул он.
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Около 13 тыс. украинских граждан, имеющих право избирательного голоса, проживает в Беларуси. Для них будут созданы два избирательных участка, которые будут...
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