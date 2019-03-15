Польский прокурор о реабилитации Бурого, чей отряд уничтожил 79 белорусов









Анджея Позорски, который возглавляет следственный отдел ИНП, вышеуказанное заявление не имеет юридической силы, пишет belnovosti.by По словам прокуроракоторый возглавляет следственный отдел ИНП, вышеуказанное заявление не имеет юридической силы,belnovosti.by





Прокурор также отметил, что при публикации документа со следственным отделом «не советовались», и он не знал, что такое заявление появится на сайте ИНП.





Дело о преступлении против человечества прекращено. На данный момент я не вижу оснований для повторного расследования, – пояснил А. Позорски.





признанного виновным в сожжении пяти деревень в восточной Польше, в которых проживали белорусы. Погибли 79 человек. Напомним, 11 марта на сайте ИНП было размещено заявление, оправдывающее Ромуальда Райса по кличке Бурый,









В парламенте Беларуси возмущены оправданием польского военного преступника Ромуальда Райса.





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