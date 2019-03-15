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Польский прокурор о реабилитации Бурого, чей отряд уничтожил 79 белорусов

16.03.2019 13:59 — Разное | Партизан  
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В следственном отделе Института национальной памяти Польши прокомментировали заявление о невиновности военного преступника Ромуальда Райса, опубликованное ИНП несколькими днями ранее.



По словам прокурора Анджея Позорски, который возглавляет следственный отдел ИНП, вышеуказанное заявление не имеет юридической силы, пишет belnovosti.by

Прокурор также отметил, что при публикации документа со следственным отделом «не советовались», и он не знал, что такое заявление появится на сайте ИНП.     

Дело о преступлении против человечества прекращено. На данный момент я не вижу оснований для повторного расследования, – пояснил А. Позорски.

Напомним, 11 марта на сайте ИНП было размещено заявление, оправдывающее Ромуальда Райса по кличке Бурый, признанного виновным в сожжении пяти деревень в восточной Польше, в которых проживали белорусы. Погибли 79 человек.


 В парламенте Беларуси возмущены оправданием польского военного преступника Ромуальда Райса.

Фото: Википедия


 
 
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В следственном отделе Института национальной памяти Польши прокомментировали заявление о невиновности военного преступника Ромуальда Райса, опубликованное ИНП...
 
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