Россия подпитывает конфликты в странах Европы с целью дестабилизации?









интервью газете Kurier. Такое мнение выразил австрийский политолог, эксперт по России Герхард Манготт вгазете Kurier.





"Цель заключается в том, чтобы использовать существующие социальные и культурные конфликты в европейских сообществах. Конфликты нужно подпитывать, чтобы укрепить те стороны, которые получают выгоду от этих конфликтов", - заявил эксперт, отвечая на вопрос, в чем заключается цель российского влияния в Европе.





По словам политолога, целью является общая дестабилизация ситуации: "Должно быть создано впечатление, что правительства европейских государств неспособны решить проблемы граждан, улучшить их жизнь".





Такая ситуация, отметил специалист, идет на пользу правым популистским партиям, для усиления позиций которых Россия не только использует дезинформацию, но и предоставляет финансовые ресурсы. Эти партии, со своей стороны, "критикуют Европейский Союз и призывают к налаживанию отношений с Россией".





В этом контексте Манготт привел пример договора о сотрудничестве между "Австрийской партией свободы" (FPO), которая сейчас входит в коалиционное правительство, и кремлевской "Единой Россией".





"И это то, что FPO должна объяснить, почему она сотрудничает с такой партией", - заявил политолог.





Фото: kopfumkrone.at



