Показать, что Лукашенко смертный. Новые меры российских пропагандистов





Выяснял Белсат. Очередную фальсификацию от телеграмм-канала «Незыгарь» в один момент подхватил целый ряд российских СМИ: будто со ссылкой на источник в администрации президента утверждается, что Лукашенко решил уйти в отставку. Канал принадлежит одному из руководителей российского информационного агентства ТАСС. Белсат. Очередную фальсификацию от телеграмм-канала «Незыгарь» в один момент подхватил целый ряд российских СМИ: будто со ссылкой на источник в администрации президента утверждается, что Лукашенко решил уйти в отставку. Канал принадлежит одному из руководителей российского информационного агентства ТАСС.





«Есть такие люди, которые просто развлекаются таким образом. Но есть люди, которые так дергают за усы, показывают, что «а давайте поговорим на этот счет, а может быть, это возможно?» Для вот таких ресурсов – это скорее показать, что человек может быть смертным, а иногда внезапно», – объясняет медиаэксперт Павлюк Быковский.





А тут еще и дипломатическое пикирование на таком фоне. Посол России в Беларуси Михаила Бабич пожаловался на недостаточное стремление Минска к интеграции. Белорусское же Министерство иностранных дел сегодня ответило, что Бабич «не понимает разницы между федеральным округом и независимым государством». Посол решительно заявил: это все – болтовня.





«Вызывает обеспокоенность нарастание деструктивных воздействий на общество, манипуляция массовым сознанием, распространение ложной информации. Именно с этого начинаются социальная катаклизмы современности», – заявляет Александр Лукашенко.





И именно этих катаклизмов стремится избежать руководство страны перед избирательными кампаниями, которые скорее всего пройдут в этом году. А тут еще и проблемы в политических отношениях со «стратегическим партнером».





«Мы знаем публичные заявления со стороны властей России – тот же ультиматум Медведева. Но возможно, что-то есть еще глубже. Возможно, есть более существенные требования, ожидания российской стороны», – комментирует Алесь Логвинец, основатель «Дзеі».





Но это ультиматумы российской вертикали. По ряду опросов, рейтинг доверия к Лукашенко в восточной части Союзного государства может достигать 60 %. Имидж «сильного лидера» в действии.





«Это самый умный президент, которого я вообще видела».









«Говорят, потому что в Беларуси жить хорошо».









«Настоящий мужик! Характер твердый, заботится о людях, о своей стране!»









«Кажется, нормальный человек. С Россией не конфликтует, нормально живем».









«За страну свою стоит, не дает её разграбить, поэтому и уважаю»









, – говорят жители Кемерово.





Возможно, ради разрушения подобного образа как внутри, так и за пределами России соседние медиа регулярно проводят специальные информационные операции. Медиаэксперт Павлюк Быковский объясняет:





«Мы можем столкнуться с тем, что будут показаны те самые «крестные отцы», уже снятые на российском телевидении. Во-вторых, можем увидеть, когда начнется обсуждение ситуации типа «было бы классно, если бы ввели российский рубль в Беларуси»… Есть группы в социальных сетях, которые склонны поддерживать такого рода лозунги».





Но ради защиты собственного информационного пространства ничто не может запретить властям Беларуси пользоваться своим любимым инструментом – рубильником: прижимать или даже вовсе блокировать каналы распространения всей невыгодной для руководства страны информации.





И хотя Кремль при помощи штатных и внештатных пропагандистов, а также даже высокопоставленных чиновников пытается преградить дорогу властям Беларуси, отечественное руководство с намеченного курса отклоняться не собирается.



