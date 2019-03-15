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Белорусские биатлонистки выступают в эстафете на ЧМ в Швеции. Онлайн гонки

16.03.2019 15:12 — Разное | Tut.by  
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В предпоследний день чемпионата мира по биатлону в шведском Эстерсунде будут разыграны медали в эстафетах. Первыми на старт выйдут девушки.


Фото: Дарья Бурякина

Белорусскую команду сегодня представят Динара Алимбекова, Ирина Кручинкина, Елена Кручинкина и Ирина Кривко.

Главные фаворитки выставили следующие квартеты:

Германия: Хинц, Хильдебранд, Херрманн, Дальмайер.

Франция: А. Шевалье, Эмонье, Симон, Бресаз.

Швеция: Перссон, Брурссон, Магнуссон, Оберг.

Норвегия: Сулемдал, Тандреволд, Экхофф, Олсбю-Ройзелан.

Россия: Павлова, Миронова, Кайшева, Юрлова-Перхт.

Украина: Меркушина, Вита Семеренко, Джима, Вал. Семеренко.

Италия: Виттоцци, Гонтье, Вирер, Санфилиппо.

Чехия: Пускарчикова, Йислова, Давидова, Виткова.

Словакия: И. Фиалкова, Полякова, Кузьмина, П. Фиалкова.

Швейцария: А. Гаспарин, Э. Гаспарин, Хекки, С. Гаспарин.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.

 
 
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В предпоследний день чемпионата мира по биатлону в шведском Эстерсунде будут разыграны медали в эстафетах. Первыми на старт выйдут девушки.
 
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