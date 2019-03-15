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Белорусские биатлонистки выступают в эстафете на ЧМ в Швеции. Онлайн гонки
В предпоследний день чемпионата мира по биатлону в шведском Эстерсунде будут разыграны медали в эстафетах. Первыми на старт выйдут девушки.
Белорусскую команду сегодня представят Динара Алимбекова, Ирина Кручинкина, Елена Кручинкина и Ирина Кривко.
Главные фаворитки выставили следующие квартеты:
Германия: Хинц, Хильдебранд, Херрманн, Дальмайер.
Франция: А. Шевалье, Эмонье, Симон, Бресаз.
Швеция: Перссон, Брурссон, Магнуссон, Оберг.
Норвегия: Сулемдал, Тандреволд, Экхофф, Олсбю-Ройзелан.
Россия: Павлова, Миронова, Кайшева, Юрлова-Перхт.
Украина: Меркушина, Вита Семеренко, Джима, Вал. Семеренко.
Италия: Виттоцци, Гонтье, Вирер, Санфилиппо.
Чехия: Пускарчикова, Йислова, Давидова, Виткова.
Словакия: И. Фиалкова, Полякова, Кузьмина, П. Фиалкова.
Швейцария: А. Гаспарин, Э. Гаспарин, Хекки, С. Гаспарин.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.
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В предпоследний день чемпионата мира по биатлону в шведском Эстерсунде будут разыграны медали в эстафетах. Первыми на старт выйдут девушки.
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