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Жёсткое ДТП с участием автомобиля ГАИ и такси в Бресте на проспекте Республики

16.03.2019 15:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Обстоятельства произошедшего пока неизвестны, ДТП произошло на проспекте Республики сегодня, 16 марта 2019 года около 14.30.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64390.php

Жёсткое ДТП с участием автомобиля ГАИ и такси в Бресте на проспекте Республики


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64390.php

Жёсткое ДТП с участием автомобиля ГАИ и такси в Бресте на проспекте Республики

Один из очевидцев так пояснил ситуацию:

- Такси ехал на зелёный, а ГАИ перед "красным" внезапно включает маяки и пошёл не глядя. Ну и вот не получилось у кого-то вовремя затормозить.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64390.php

Жёсткое ДТП с участием автомобиля ГАИ и такси в Бресте на проспекте Республики

По идее, и там и там есть регистраторы, истину установить будет несложно.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64390.php

Жёсткое ДТП с участием автомобиля ГАИ и такси в Бресте на проспекте Республики

На месте происшествия работали медики, но по предварительной информации, серьёзно никто не пострадал.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64390.php

Жёсткое ДТП с участием автомобиля ГАИ и такси в Бресте на проспекте Республики


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64390.php

Жёсткое ДТП с участием автомобиля ГАИ и такси в Бресте на проспекте Республики


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64390.php

Жёсткое ДТП с участием автомобиля ГАИ и такси в Бресте на проспекте Республики

 
 
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  Обстоятельства произошедшего пока неизвестны, ДТП произошло на проспекте Республики сегодня, 16 марта 2019 года около 14.30. Один из очевидцев так пояснил...
 
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