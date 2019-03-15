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Жёсткое ДТП с участием автомобиля ГАИ и такси в Бресте на проспекте Республики
16.03.2019 15:42 — Разное | Виртуальный Брест
Обстоятельства произошедшего пока неизвестны, ДТП произошло на проспекте Республики сегодня, 16 марта 2019 года около 14.30.
Один из очевидцев так пояснил ситуацию:
- Такси ехал на зелёный, а
По идее, и там и там есть регистраторы, истину установить будет несложно.
На месте происшествия работали медики, но по предварительной информации, серьёзно никто не пострадал.
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