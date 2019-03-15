Жёсткое ДТП с участием автомобиля ГАИ и такси в Бресте на проспекте Республики

Обстоятельства произошедшего пока неизвестны, ДТП произошло на проспекте Республики сегодня, 16 марта 2019 года около 14.30.



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Один из очевидцев так пояснил ситуацию:

- Такси ехал на зелёный, а ГАИ перед "красным" внезапно включает маяки и пошёл не глядя. Ну и вот не получилось у кого-то вовремя затормозить.



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По идее, и там и там есть регистраторы, истину установить будет несложно.



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На месте происшествия работали медики, но по предварительной информации, серьёзно никто не пострадал.



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