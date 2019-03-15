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Как выглядит февральская квитанция за ЖКУ тунеядца по сравнению с январской: горячая вода подорожала в 5,3 раза

16.03.2019 15:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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В почтовых ящиках появились долгожданные январские квитанции за коммунальные услуги. Долгожданные — потому что до сих пор все только гадали, как они будут выглядеть для тунеядцев. Гомельчанка Мария Тарасенко только что достала квиток из ящика. Новый тариф на подогрев воды она определяет не иначе как драконовский.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64388.php

Как выглядит февральская квитанция за ЖКУ тунеядца по сравнению с январской: горячая вода подорожала в 5,3 раза

В этом месяце для Марии выросла плата за подогрев воды. Сравниваем эту квитанцию с предыдущей, январской. В новом варианте, помимо обычного тарифа (16,9259 руб./Гкал), появилась графа с тарифами, обеспечивающими полное возмещение экономически обоснованных затрат (88,9900 руб./Гкал). Если месяц назад за эту услугу Марии насчитали 5,65 рубля, то в феврале — 48,19. Рост в 5,3 раза.

 
 
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  В почтовых ящиках появились долгожданные январские квитанции за коммунальные услуги. Долгожданные — потому что до сих пор все только гадали, как они будут...
 
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