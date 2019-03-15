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Куда ехать за березовым соком? Лайфхак для любителей напитка

16.03.2019 15:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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В минувший четверг лесхозы Брестчины начали массовую заготовку березового сока. Нынче сезон открылся раньше прошлогоднего на две недели.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64387.php

Куда ехать за березовым соком? Лайфхак для любителей напитка

Правда, в пятницу, когда мы ехали на заготовку природного эликсира в Кобринский лесхоз, в лесничествах северо-восточных регионов области пока еще находились в ожидании. Да и в других из-за низких ночных температур сок пока идет слабовато. Но, с другой стороны, холод способствует лучшему его качеству. К тому же, чем раньше березовик начинается, тем дольше период сокодвижения – недели три-четыре.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64387.php

Куда ехать за березовым соком? Лайфхак для любителей напитка


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64387.php

Куда ехать за березовым соком? Лайфхак для любителей напитка

– В целом по области планируется получить 4,5 тысячи тонн этого целебного напитка, – рассказывает ведущий инженер Брестского производственного лесохозяйственного объединения Владимир Ильюкевич. – Мы должны полностью удовлетворить потребности перерабатывающих предприятий – ОАО «Савушкин продукт», «Ляховичский консервный завод», «Пружанский консервный завод», «Малоритский консервноовощесушильный комбинат», «Горынский агрокомбинат». Дело выгодное, рентабельность нас устраивает. В прошлом году 250 тонн лесхозы Лунинца, Ганцевичей, Пинска, Ивацевичей отправили в Литву. Там наш продукт понравился, партнеры из ЕС готовы работать с нами и сегодня. Примерно 600-700 тонн сока будет реализовано населению.

Для этого, правда, надо выехать непосредственно в березовую рощу, предварительно созвонившись с лесничеством, которое поближе к вашему месту жительства, и поинтересоваться возможностью заготовки. По телефону вас и запишут, и расскажут, как добраться, встретиться с заготовителем. 

Правда, надо учитывать, что в ближайших окрестностях крупных городов, в частности, Бреста, в журналах записи выстраиваются очереди. Но, с другой стороны, чем дальше от города, тем напиток экологичнее. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64387.php

Куда ехать за березовым соком? Лайфхак для любителей напитка


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64387.php

Куда ехать за березовым соком? Лайфхак для любителей напитка

Если же человек живет, скажем, в Телеханах, где рядом с домом берез немерено, он может обратиться в местное лесничество с заявлением и ему выделят пару-тройку деревьев для самостоятельной заготовки березовика. И проследят, чтобы при этом не нарушались правила подсочки.

Цена сока «у пня» нынче примерно на уровне прошлогодней – около 17 копеек за литр. Народ уже активно ринулся в леса. Сока хватает. Единственный нюанс – без транспорта здесь не обойтись.

В сопровождении инженера по стандартизации и сертификации Кобринского опытного лесхоза Ирины Давидюк едем в Петровичское лесничество. С гравийки видны два трактора, вместительные мобильные емкости для сока и вагончики, приютившиеся на опушке березовой рощицы. Приятно пахнет дымком от костра. Семья лесника Николая Козича из Жабинки в составе непосредственно главы, супруги Людмилы и сына Сергея здесь поселилась неделю назад. В бригаде – еще два племянника. На сезон заготовки сока они берут отпуск по основному месту работы и живут в лесу. За плечами Николая Михайловича – 19-летний опыт заготовки березовика. 

– На сегодня покупателей записалось почти на тонну, а забрали всего 250 литров. Скорее всего из-за дождя. Говорят, зачем же за воду платить… До обеда всего шесть человек приехали, – рассказывает заготовитель. – Вообще-то тут раз на раз не приходится: бывает, неделю практически никто не едет, а случается, и по полсотни человек. Из Кобрина, Жабинки, Бреста. Берут в основном по 20-40 литров, один, правда, сегодня попросил сто. Есть постоянные покупатели, которые по 10-15 лет к нам ездят, знают все номера телефонов. Мы же никакой воды не доливаем – воды у нас вообще нет, даже обед готовим на березовом соке.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64387.php

Куда ехать за березовым соком? Лайфхак для любителей напитка

На делянке бригады стоит почти 1200 пакетов. Вот только сок идет медленно. В хорошие времена за день пять тонн отправляли на «Савушкин продукт» и тонну продавали населению. Нынче собирают примерно по тонне. Погода вроде и подходящая, но не хватает солнышка – фотосинтез не идет, объясняют специалисты лесхоза.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64387.php

Куда ехать за березовым соком? Лайфхак для любителей напитка

Пока общаемся, Ирина Давидюк делает свою работу – недавно лесхоз приобрел рефрактометр, при помощи которого за считанные секунды определяется содержание в соке сахара. Должно быть не менее 0,8%. Показатель измеряется перед отправкой каждой партии переработчику. В эти дни фиксируется от 0,9 до 1,2.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64387.php

Куда ехать за березовым соком? Лайфхак для любителей напитка

За сезон лесхоз заготавливает примерно 350 тонн природного напитка. В прошлом, крайне неудачном году, получили всего 230, а вот в позапрошлом – 550. Все зависит от погоды. Поэтому конкретных планируемых цифр и не называют. Приватным покупателям уже продали 2,5 тонны. Но это только начало.

 
Теги: Брест
 
 
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  В минувший четверг лесхозы Брестчины начали массовую заготовку березового сока. Нынче сезон открылся раньше прошлогоднего на две недели. Правда, в пятницу,...
 
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