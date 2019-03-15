Минобр рассказал, когда пройдут выпускные в этом году и как будут отдыхать школьники в следующем

Министерство образования рассказало, когда пройдут последние звонки и выпускные вечера, когда будут отдыхать школьники в следующем году.



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Учебный год 2018/2019 завершится в пятницу, 31 мая. Последний звонок для учеников 9 классов и 11 классов пройдет 30 мая. 31 мая для них проведут консультации по учебным предметам.

Выпускные экзамены в этом году пройдут с 1 по 8 июня, испытания по учебным предметам, которые проводятся в письменной форме, начинаются в 9 часов.

Выпускные нынешним летом Минобр рекомендует провести 8−9 июня — это суббота-воскресенье.

Уже известен и график учебы на следующий учебный год: первая четверть — с 2 сентября по 31 октября 2019 г., вторая — с 11 ноября по 24 декабря 2019 г., третья — с 13 января по 28 марта 2020 г., четвертая — с 6 апреля по 30 мая 2020 г.

Каникулы в следующем учебном году будут такими:

осенние — 9 дней: с 1 ноября по 9 ноября 2019 г. включительно;

зимние — 17 дней: с 26 декабря 2019 г. по 11 января 2020 г. включительно;

весенние — 6 дней: с 30 марта по 4 апреля 2020 г. включительно;

летние — 92 дня: с 1 июня по 31 августа 2020 г., для учащихся.

Для первых и вторых классов в ІІІ четверти проводятся дополнительные зимние каникулы продолжительностью 7 дней — с 17 февраля по 23 февраля 2020 г.