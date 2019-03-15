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Наплавной мост в Пинске устанавливают ускоренными темпами

16.03.2019 15:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Как сообщало Медиа-Полесье, в сентябре 2018 года специалисты провели комплекс работ по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния моста чрез Пину и нашли проблемы в его прочности.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64384.php

Наплавной мост в Пинске устанавливают ускоренными темпами


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64384.php

Наплавной мост в Пинске устанавливают ускоренными темпами

Сваи не забиваются, а под ними подмывается грунт и их «втыкают» ковшом экскаватора


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64384.php

Наплавной мост в Пинске устанавливают ускоренными темпами

На встрече руководства города со СМИ прозвучала информация о том, что глава государства распорядился срочно устранить выявленные дефекты моста. Минтранспорта и коммуникаций будет координировать работу всех заинтересованных сторон.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64384.php

Наплавной мост в Пинске устанавливают ускоренными темпами

Подготовительные работы идут полным ходом. Со стороны города монтируются сваи, на другом берегу Пины готовится подъездной путь к временному мосту. Также там подготовлены площадки для бытовок строителей и складирования стройматериалов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64384.php

Наплавной мост в Пинске устанавливают ускоренными темпами

Подъездной путь к временному мосту должен быть готов к первой декаде апреля


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64384.php

Наплавной мост в Пинске устанавливают ускоренными темпами

Со дна реки забирается необходимый для строительства песок. 

Подготовительные работы должны быть завершены в первые недели апреля. Тогда смонтируют наплавной мост, а основной мост закроют для движения и начнутся работы по его демонтажу.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64384.php

Наплавной мост в Пинске устанавливают ускоренными темпами

На другом берегу Пины


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64384.php

Наплавной мост в Пинске устанавливают ускоренными темпами

Песок забирают со дна реки

Новый мост должен быть построен к ноябрю нынешнего года.

 
 
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  Как сообщало Медиа-Полесье, в сентябре 2018 года специалисты провели комплекс работ по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния моста чрез...
 
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