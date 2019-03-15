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Наплавной мост в Пинске устанавливают ускоренными темпами
16.03.2019 15:42 — Разное | Виртуальный Брест
Как
Сваи не забиваются, а под ними подмывается грунт и их «втыкают» ковшом экскаватора
На
Подготовительные работы идут полным ходом. Со стороны города монтируются сваи, на другом берегу Пины готовится подъездной путь к временному мосту. Также там подготовлены площадки для бытовок строителей и складирования стройматериалов.
Подъездной путь к временному мосту должен быть готов к первой декаде апреля
Со дна реки забирается необходимый для строительства песок.
Подготовительные работы должны быть завершены в первые недели апреля. Тогда смонтируют наплавной мост, а основной мост закроют для движения и начнутся работы по его демонтажу.
На другом берегу Пины
Песок забирают со дна реки
Новый мост должен быть построен к ноябрю нынешнего года.
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