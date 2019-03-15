Банк по поводу продавцов одеял и посуды: «Сотрудничество с этими организациями может негативно отразиться на нашей репутации»

Продавцы одеял продолжают колесить по стране, крутя планету и наивных соотечественников. Вчера пришло очередное письмо от дочки пенсионерки: «Маму развели на 3200 рублей и впихнули совсем ненужные одеяла из верблюжьей шерсти, массажер и пылесос».



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А еще в редакцию попал документ из банка «Дабрабыт» — кредитные договоры именно этого банка предлагали своим клиентам агрессивные продавцы. В документе от имени службы безопасности говорится об ущербе репутации при продолжении сотрудничества с несколькими фирмами — в списке почти все известные.

Фирма, о которой говорит дочь расстроенной пенсионерки, — гродненская «КоролеваСити».

— Мама звонила им, чтобы отказаться, но они сказали, что сами перезвонят, сами не звонили, тогда она снова звонила, но уже не подняли. Потом снова звонила, но сказали, что вернуть нельзя, — рассказывает Марина. — Сначала мама боялась нам рассказывать. Шок и слезы у всех были, и узнали только сейчас. Как можно вернуть этот хлам? Помогите, пожалуйста, вернуть товары этой фирме, сумма большая, ей будет тяжело ее оплатить. И что с этим всем делать?

«Пользоваться», — отвечает где-то невидимый сотрудник компании-продавца. И скорее всего, будет прав.

Тем временем, пока все помои летят в адрес гродненских компаний, за кадром остаются еще одни бенефициары этого бизнеса — банки, кредитующие покупки стоимостью в десятки пенсий.



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Если к экспертной оценке руководство одного из них (бывший «Банк „Москва-Минск“») прислушается, возможно, одним несчастным пенсионером станет меньше.