|
Внимание! 16.03.2019 объявлен оранжевый уровень опасности!
16.03.2019 15:42 — Разное | Виртуальный Брест
Брестский городской отдел по ЧС предупреждает, что по данным метеорологической службы (ГУ «Брестоблгидромет») 16.03.2019 в Бресте ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.
Брестский ГОЧС рекомендует не оставлять автотранспортные средства вблизи деревьев, рекламных щитов, воздержаться от прогулок с детьми.
Будьте внимательны и берегите себя!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Брестский городской отдел по ЧС предупреждает, что по данным метеорологической службы (ГУ «Брестоблгидромет») 16.03.2019 в Бресте ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)