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Внимание! 16.03.2019 объявлен оранжевый уровень опасности!

16.03.2019 15:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Брестский городской отдел по ЧС предупреждает, что по данным метеорологической службы (ГУ «Брестоблгидромет») 16.03.2019 в Бресте ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64378.php

Внимание! 16.03.2019 объявлен оранжевый уровень опасности!

Брестский ГОЧС рекомендует не оставлять автотранспортные средства вблизи деревьев, рекламных щитов, воздержаться от прогулок с детьми.

Будьте внимательны и берегите себя!

 
Теги: Брест
 
 
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  Брестский городской отдел по ЧС предупреждает, что по данным метеорологической службы (ГУ «Брестоблгидромет») 16.03.2019 в Бресте ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. ...
 
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