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Планируемые места установки мобильных датчиков контроля скорости на 16 марта
16.03.2019 15:42 — Разное | Виртуальный Брест
Планируемые места установки мобильных датчиков контроля скорости:
08:00-20:00 Р-94, Брестский р-н, д. Збунин 26+500 60
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Планируемые места установки мобильных датчиков контроля скорости: 08:00-20:00 Р-94, Брестский р-н, д. Збунин 26+500 60 09:00-21:00 М-1, Кобринский р-н 65+700 90/70 08:00-20:00 Р-17,...
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