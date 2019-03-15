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В Великобритании выяснят, связан ли стрелок из Новой Зеландии с экстремистами в стране

16.03.2019 14:55 — Разное | Интерфакс  
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Служба безопасности Великобритании (MI5) проводит расследование относительно возможных связей подозреваемого в нападении на мечети в Новой Зеландии с экстремистами в Британии, сообщает в субботу газета The Times.

"MI5 проводит расследование связей террористов (со стрелком из Новой Зеландии - ИФ) после того, как он призвал своих последователей убить мэра Лондона Садика Хана", - пишет издание.

В пятницу в мечети в центре новозеландского города Крайстчерч и в мечети, расположенной в предместье этого города Линвуде, произошла стрельба.

По последним данным, в результате нападения погибли 50 человек, более 40 человек получили ранения.

Новозеландская полиция сообщила о задержании четырех человек, подозреваемых в причастности к стрельбе в двух мечетях. 28-летнему Брентону Тарранту предъявлены обвинения в убийстве.

Власти Новой Зеландии расценивают нападение как теракт.

 

 
 
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Служба безопасности Великобритании (MI5) проводит расследование относительно возможных связей подозреваемого в нападении на мечети в Новой Зеландии с...
 
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