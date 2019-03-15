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Порошенко отправил в отставку главу Полтавской области

16.03.2019 14:02 — Разное | Интерфакс  
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписал указ об увольнении Валерия Головко с должности главы Полтавской областной государственной администрации (ОГА).

"Сегодня здесь, в Полтаве, я хочу заявить, что я подписал указ об увольнении господина Головко", - сказал П.Порошенко на заседании Совета регионального развития Полтавской области в субботу.

"К нему возникли серьезные претензии и аргументированные подозрения у Национального антикоррупционного бюро", - отметил президент Украины.

"Для того, чтобы обеспечить объективное расследование, точно будет лучше, если господин Головко не будет занимать высокую государственную должность", - заявил П.Порошенко.

По его словам, данное решение логично и должно стать моделью для подобных случаев.

П.Порошенко добавил, что "последнее слово, безусловно, за судом - только суд может определить уровень уголовной ответственности человека".

12 марта, выступая на форуме "От энергоэффективности к энергонезависимости" в Киеве, П.Порошенко попросил правительство Украины направить ему представление на увольнение главы Полтавской ОГА В.Головко.

"Попрошу господина премьер-министра, я обращаюсь к нему с предложением предоставить мне представление на увольнение главы Полтавской областной государственной администрации Валерия Головко и его первого заместителя господина Писоцкого", - сказал президент Украины.

П.Порошенко заявил тогда, что к этим должностным лицам возникли серьезные претензии со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины, есть соответствующие доказательства. "Для объективного расследования будет лучше, если господин Головко не будет занимать высокую государственную должность", - сказал глава государства.

Обыски в здании Полтавской ОГА прошли 22 февраля. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подтвердила проведение обысков у должностных лиц Полтавской области в рамках уголовного производства по организации схемы получения неправомерной выгоды.

Местные интернет-издания сообщали, что сотрудники антикоррупционного ведомства провели обыски в здании Полтавской ОГА, в частности, в кабинете главы области В.Головко и его первого заместителя Андрея Писоцкого, в рамках досудебного расследования по ч.4. ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение).

В.Головко был назначен главой Полтавской ОГА в декабре 2014 года. Ранее был депутатом Полтавского облсовета пятого и шестого созывов. С 2012 по 2014 год - народный депутат Украины седьмого созыва.

 
 
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписал указ об увольнении Валерия Головко с должности главы Полтавской областной государственной администрации...
 
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