ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Брестчине изъято около 8,5 кг марихуаны

16.03.2019 13:47 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

У безработного жителя г.Микашевичи Лунинцецкого района изъято около 8,5 кг марихуаны, сообщается на сайте МВД Беларуси.

"В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Лунинецкого РОВД задержаны наркосбытчик и наркопотребитель", - говорится в сообщении ведомства.

По данным милиции, 43-летний мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. "Оперативниками в ходе проведенного обыска по месту жительства в подвале многоквартирного дома было обнаружено и изъято около 8,5 килограмм марихуаны", - говорится в сообщении МВД.

Задержанный рассказал сотрудникам наркоконтроля, что хранил наркотическое средство для последующего сбыта. В момент приобретения наркотиков был задержан и 32-летний местный житель. 

Лунинецким РОСК в отношении задержанных возбуждены уголовные дело по ч.1 статьи 328 УК РБ. 

На данный момент оперативники устанавливают причастность задержанных к распространению наркотиков на территории района. 
 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У безработного жителя г.Микашевичи Лунинцецкого района изъято около 8,5 кг марихуаны, сообщается на сайте МВД Беларуси. "В ходе проведения оперативных мероприятий...
 
Новости дня
Новости разные
 
Россия подпитывает конфликты в странах Европы с целью дестабилизации?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика