На Брестчине изъято около 8,5 кг марихуаны

У безработного жителя г.Микашевичи Лунинцецкого района изъято около 8,5 кг марихуаны, сообщается на сайте МВД Беларуси.

"В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Лунинецкого РОВД задержаны наркосбытчик и наркопотребитель", - говорится в сообщении ведомства.

По данным милиции, 43-летний мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. "Оперативниками в ходе проведенного обыска по месту жительства в подвале многоквартирного дома было обнаружено и изъято около 8,5 килограмм марихуаны", - говорится в сообщении МВД.

Задержанный рассказал сотрудникам наркоконтроля, что хранил наркотическое средство для последующего сбыта. В момент приобретения наркотиков был задержан и 32-летний местный житель.

Лунинецким РОСК в отношении задержанных возбуждены уголовные дело по ч.1 статьи 328 УК РБ.

На данный момент оперативники устанавливают причастность задержанных к распространению наркотиков на территории района.

