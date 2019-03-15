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Берлин призвал ЕС всеми силами добиваться соглашения о Brexit

16.03.2019 12:52 — Разное | Интерфакс  
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Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в субботу негативно высказался о возможности выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения.

"Никто не хочет неурегулированного Brexit", - написал Х.Маас на своей странице в Twitter.

"Мы не должны терять ни одной возможности предотвратить выход без соглашения. Продление сроков Brexit имеет смысл лишь в том случае, если Лондон сообщит о своих дальнейших планах", - подчеркнул глава МИД ФРГ.

На этой неделе Палата общин поддержала предложение премьера Великобритании Терезы Мэй о переносе Brexit с 29 марта на 30 июня. Т.Мэй предупредила, что такой незначительный перенос даты выхода из ЕС имеет смысл только при условии, что парламент до 20 марта одобрит соглашение о Brexit с Брюсселем. В противном случае, по словам главы правительства, потребуется перенос Brexit на более продолжительный срок.

 
 
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Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в субботу негативно высказался о возможности выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения. "Никто не хочет...
 
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