Авиабомбу обнаружили на стройке в Минске

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16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В районе бывшего аэропорта Минск-1 была обнаружена и обезврежена авиабомба, сообщили БЕЛТА в пресс-службе внутренних войск МВД.

Сегодня около 11.20 в дежурную службу войсковой части 5448 от дежурного по МЧС поступил сигнал об обнаружении авиационной бомбы на строительной площадке на улице Аэродромной. При проведении работ экскаватор извлек ее из земли.

На место прибыли наряд патрульно-постовой службы и следственно-оперативная группа. Район оцепили, строителей эвакуировали. "Саперно-пиротехническая группа взрывотехнического центра внутренних войск МВД установила, что это фугасная авиационная бомба советского производства калибром 100 кг со взрывателем ФАБ-100. Саперы произвели осмотр прилегающей территории. Других взрывоопасных предметов обнаружено не было, а авиабомба была погружена в спецавтомобиль", - рассказали в пресс-службе.

В сопровождении экипажа ГАИ авиабомбу транспортировали за пределы Минска на подрывную площадку для уничтожения.-0-