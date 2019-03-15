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До конца марта Boeing обновит программное обеспечение для самолетов 737 MAX

16.03.2019 15:28 — Разное | СТВ  
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Новости США. Компания планирует, что весь процесс займет от 7-ми до 10-ти дней, и уже в ближайшие недели новое ПО будет установлено на всех пассажирских лайнерах данного типа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До конца марта Boeing обновит программное обеспечение для самолетов 737 MAX

Ранее компания Boeing приостановила поставки самолетов модели 737 MAX из-за неисправности в системе управления полетом.

До конца марта Boeing обновит программное обеспечение для самолетов 737 MAX

В то же время производство данной модели продолжается. Эксперты предполагают, что в связи с запретами на полеты этих самолетов, многие авиалинии могут отказаться от их использования и в будущем.

До конца марта Boeing обновит программное обеспечение для самолетов 737 MAX
 
 
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Новости США. Компания планирует, что весь процесс займет от 7-ми до 10-ти дней, и уже в ближайшие недели новое ПО будет установлено на всех пассажирских лайнерах...
 
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