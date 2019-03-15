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Дональд Трамп впервые за срок президентства использовал право вето
Новости США. Дональд Трамп в первый раз за свое президентство использовал право вето, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Оно было наложено на решение Конгресса об отмене режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Ранее документ приняли в Палате представителей, а затем в Сенате.
Политики заявили, что американский лидер не имел права объявлять режим ЧП для получения дополнительного финансирования. Теперь конгрессмены и сенаторы должны будут набрать две трети голосов, чтобы обойти президентское вето.
В феврале Трамп объявил о введении режима чрезвычайного положения, чтобы выделить около 8-ми миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.
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Новости США. Дональд Трамп в первый раз за свое президентство использовал право вето, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно было наложено на решение...
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