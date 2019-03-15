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Певица Юлия Началова перенесла 2-часовую операцию
Новости России. Певице Юлии Началовой была сделана операция на ноге.
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Хирургическое вмешательство длилось в течение двух часов и было связано с повторным абсцессом конечности. Операцию проводили лучшие врачи Москвы.
Артистка продолжает находиться в коме. К девушке пускают только родителей. Они никак не комментируют состояние дочери. Медики отмечают, что остается риск осложнений.
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Новости России. Певице Юлии Началовой была сделана операция на ноге. По информации издания StarHit со ссылкой на анонимные источники, стертая ступня стала причиной...
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