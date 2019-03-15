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В Городокском районе Nissan врезался в отбойник: погибли два человека

16.03.2019 14:47 — Разное | СТВ  
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Новости  Беларуси. Легковой автомобиль врезался в отбойник в Городокском районе.

По информации ГАИ УВД Витебского облисполкома, авария произошла утром 16 марта. За рулем автомобиля Nissan находился 43-летний водитель. Он не справился с управлением, столкнулся с металлическим отбойным ограждением и легковушка опрокинулась на крышу.

В Городокском районе Nissan врезался в отбойник: погибли два человека
Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома

В результате аварии водитель и 51-летний пассажир погибли на месте. Кроме них в транспортном средстве находились еще два пассажира. Их осмотрели медики: 67-летний пассажир был госпитализирован, 39-летний – не пострадал.

Предварительно, со слов одного из пассажиров, авария случилась в момент обгона попутного автомобиля. О ДТП медикам и сотрудникам ГАИ сообщили очевидцы.

На этой неделе стало известно, что погибший в страшном ДТП вместе с женой и сыном вратарь ФК «Витебск» не нарушал скоростной режим (читать далее).
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости  Беларуси. Легковой автомобиль врезался в отбойник в Городокском районе. По информации ГАИ УВД Витебского облисполкома, авария произошла утром 16 марта. За...
 
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