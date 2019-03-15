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В Городокском районе Nissan врезался в отбойник: погибли два человека
Новости Беларуси. Легковой автомобиль врезался в отбойник в Городокском районе.
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В результате аварии водитель и 51-летний пассажир погибли на месте. Кроме них в транспортном средстве находились еще два пассажира. Их осмотрели медики: 67-летний пассажир был госпитализирован, 39-летний – не пострадал.
Предварительно, со слов одного из пассажиров, авария случилась в момент обгона попутного автомобиля. О ДТП медикам и сотрудникам ГАИ сообщили очевидцы.
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Новости Беларуси. Легковой автомобиль врезался в отбойник в Городокском районе. По информации ГАИ УВД Витебского облисполкома, авария произошла утром 16 марта. За...
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