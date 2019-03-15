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12 книг на английском, которые нужно прочитать туристу перед поездкой в Беларусь

16.03.2019 15:52 — Разное | KYKY  
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Основатель Беларуского свободного театра Николай Халезин на своей странице в Facebook написал пост, в котором попросил у друзей годных рекомендаций. «Что бы вы дали почитать англоязычному человеку, который планирует поездку в Беларусь, и хочет подготовиться, чтобы больше понять о стране и людях, в ней живущих?»,  – спросил Николай. В комментариях под постом скопилась масса идей. Рассказываем, что беларусы советуют читать иностранцам. 

 

  • Книга беларуского писателя Владимира Короткевича «Черный замок Ольшанский» 
  • Книга американского историка, профессора Йельского университета Тимоти Снайдера «Кровавые земли: Европа между Гитлером и Сталиным» 
  • Книга беларусов Марты Черновой и Марии Черяковой «Heta Belarus Dzietka!»
  • Книга беларуской писательницы Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва» 
  • Книга российского писателя Юрия Мамлеева «Шатуны» 
  • Книга беларуского писателя  Василя Быкова «Волчья стая» 
  • Книга беларуского писателя  Ивана Мележа «Люди на болоте» 
  • Книга беларуского писателя  Владимира Короткевича «Хрыстос прызямліўся ў Гародні» 
  • Книга беларуского писателя Виктора Мартиновича «Паранойя» 
  • Книга беларуской писательницы Светланы Алексиевич «Время секонд хэнд» 
  • Книга беларуского писателя Евгения Будинаса «Дураки»
  • Книга беларуского писателя  Владимира Короткевича  «Дикая охота короля Стаха» 

Бонус 

P.S. А еще беларусы порекомендовали перед поездкой в страну ознакомиться с нашим Уголовным кодексом.  

 
 
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Основатель Беларуского свободного театра Николай Халезин на своей странице в Facebook написал пост, в котором попросил у друзей годных рекомендаций. «Что бы вы дали...
 
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