12 книг на английском, которые нужно прочитать туристу перед поездкой в Беларусь

Основатель Беларуского свободного театра Николай Халезин на своей странице в Facebook написал пост, в котором попросил у друзей годных рекомендаций. «Что бы вы дали почитать англоязычному человеку, который планирует поездку в Беларусь, и хочет подготовиться, чтобы больше понять о стране и людях, в ней живущих?», – спросил Николай. В комментариях под постом скопилась масса идей. Рассказываем, что беларусы советуют читать иностранцам.

Книга беларуского писателя Владимира Короткевича «Черный замок Ольшанский»

Книга американского историка, профессора Йельского университета Тимоти Снайдера «Кровавые земли: Европа между Гитлером и Сталиным»

Книга беларусов Марты Черновой и Марии Черяковой «Heta Belarus Dzietka!»

Книга беларуской писательницы Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва»

Книга российского писателя Юрия Мамлеева «Шатуны»

Книга беларуского писателя Василя Быкова «Волчья стая»

Книга беларуского писателя Ивана Мележа «Люди на болоте»

Книга беларуского писателя Владимира Короткевича «Хрыстос прызямліўся ў Гародні»

Книга беларуского писателя Виктора Мартиновича «Паранойя»

Книга беларуской писательницы Светланы Алексиевич «Время секонд хэнд»

Книга беларуского писателя Евгения Будинаса «Дураки»

Книга беларуского писателя Владимира Короткевича «Дикая охота короля Стаха»

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P.S. А еще беларусы порекомендовали перед поездкой в страну ознакомиться с нашим Уголовным кодексом.