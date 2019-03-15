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12 книг на английском, которые нужно прочитать туристу перед поездкой в Беларусь
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Основатель Беларуского свободного театра Николай Халезин на своей странице в Facebook
Бонус
P.S. А еще беларусы порекомендовали перед поездкой в страну ознакомиться с нашим Уголовным кодексом.
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Основатель Беларуского свободного театра Николай Халезин на своей странице в Facebook написал пост, в котором попросил у друзей годных рекомендаций. «Что бы вы дали...
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