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Онлайн-конференция по вопросам распределения выпускников 2019 года пройдет 19 марта на сайте БЕЛТА

16.03.2019 15:12 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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В учреждениях образования Беларуси начинается распределение выпускников. В соответствии с Кодексом об образовании под распределением понимается процедура определения места работы выпускника «в целях социальной защиты выпускников, удовлетворения потребностей отраслей экономики и социальной сферы в специалистах, рабочих, служащих», сообщает корреспондент БЕЛТА. При этом место работы молодому специалисту предоставляется в соответствии с полученной им специальностью и присвоенной квалификацией.

Для выпускников распределение — всегда процесс волнительный, ведь получение первого рабочего места для многих сопряжено и с временным изменением места жительства, круга общения и даже образа жизни. Вполне закономерно, что у молодых людей возникает множество вопросов, связанных с первым трудоустройством. Может ли выпускник выбирать место распределения? Что учитывается при распределении? В каком случае можно получить свободное распределение? Может ли жена получить распределение по месту жительства мужа? В каком случае можно перераспределиться? Какую поддержку получают молодые специалисты?

На эти и другие вопросы выпускников, молодых специалистов и их родителей ответят специалисты Министерства образования. Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время конференции на сайте БЕЛТА. Ответы будут публиковаться 19 марта после 11.00 по мере готовности.

ВАЖНО! Отправляя вопрос, укажите, пожалуйста, свои имя и фамилию. Анонимные сообщения не принимаются.

Задать вопрос: Telegram или Viber

Участники:

Ольга Мущинская, консультант управления высшего образования Министерства образования Республики Беларусь.

Ольга Дмитриева, главный специалист управления кадровой политики Министерства образования Республики Беларусь.

Татьяна Короткевич, консультант управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь.

Источник: БЕЛТА

 

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В учреждениях образования Беларуси начинается распределение выпускников. В соответствии с Кодексом об образовании под распределением понимается процедура...
 
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