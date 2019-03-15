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До +14°С ожидается по югу Беларуси 17 марта

16.03.2019 14:58 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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До 14 градусов тепла ожидается по югу Беларуси 17 марта, однако ночью и утром на отдельных участках дорог будет гололедица, сообщает БЕЛТА.

Погода будет облачной с прояснениями. Ночью на значительной части территории, днем в отдельных районах пройдут небольшие осадки, в основном дождь. Ночью и утром местами прогнозируется слабый туман. Ветер ночью ожидается западный порывистый, днем — южный, слабый до умеренного.

Температура воздуха ночью составит от -3  до +3 тепла. В середине дня будет 4-10 выше нуля, по юго-западу — плюс 11-14 граду.

Источник: БЕЛТА

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До 14 градусов тепла ожидается по югу Беларуси 17 марта, однако ночью и утром на отдельных участках дорог будет гололедица,
 
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