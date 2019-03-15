Прокуратура нашла нарушения в отстреле животных в Слуцке





В практике отлова, отстрела и содержания бездомных животных в Слуцке выявленные нарушения, и их придется исправить, сказано в ответе на жалобу координатора Виталия Амельковича от прокурора Слуцкого района. Об этом сообщается в группе инициативы «Чистый Слуцк» в Facebook.

Ведомство провело проверку соблюдения норм «законодательство в сфере отлова, отстрела, содержания безнадзорных животных в Слуцке» местным райисполкомом и ЖКХ.

По результатам проведения проверки было установлено, что исполком и коммунальщики не в полной мере выполняют «требования законодательства, в связи с чем 5 марта Прокуратура района председателю райисполкома вынесено предписание о ликвидации нарушений», сказано в ответе за подписью прокурора района Василия Жицкого.





«Из ответа непонятно - а для меня это важно и существенно - какие нарушения были найдены, а также, что конкретно будет делать исполком для их исправления», — прокомментировал ответ Амелькович. Он назвал документ не отпиской, но очень тусклым ответом, в котором нет конкретики и ясности.

В ближайшее время активист планирует посоветоваться со специалистами в коммунальной сфере, а также встретиться с председателем районного Совета депутатов Натальей Овсянниковой и депутатом Палаты представителей Валентиной Ражанец - чтобы снова поднять тему необходимости приюта для бездомных животных в Слуцке.



Slutsk-Gorod.by