ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Прокуратура нашла нарушения в отстреле животных в Слуцке

16.03.2019 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Прокуратура нашла нарушения в отстреле животных в Слуцке

В практике отлова, отстрела и содержания бездомных животных в Слуцке выявленные нарушения, и их придется исправить, сказано в ответе на жалобу координатора Виталия Амельковича от прокурора Слуцкого района. Об этом сообщается в группе инициативы «Чистый Слуцк» в Facebook.

Ведомство провело проверку соблюдения норм «законодательство в сфере отлова, отстрела, содержания безнадзорных животных в Слуцке» местным райисполкомом и ЖКХ.

По результатам проведения проверки было установлено, что исполком и коммунальщики не в полной мере выполняют «требования законодательства, в связи с чем 5 марта Прокуратура района председателю райисполкома вынесено предписание о ликвидации нарушений», сказано в ответе за подписью прокурора района Василия Жицкого.

Прокуратура нашла нарушения в отстреле животных в Слуцке

«Из ответа непонятно - а для меня это важно и существенно - какие нарушения были найдены, а также, что конкретно будет делать исполком для их исправления», — прокомментировал ответ Амелькович. Он назвал документ не отпиской, но очень тусклым ответом, в котором нет конкретики и ясности.

В ближайшее время активист планирует посоветоваться со специалистами в коммунальной сфере, а также встретиться с председателем районного Совета депутатов Натальей Овсянниковой и депутатом Палаты представителей Валентиной Ражанец - чтобы снова поднять тему необходимости приюта для бездомных животных в Слуцке.


Slutsk-Gorod.by

 
 
Ссылка на источник 74
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В практике отлова, отстрела и содержания бездомных животных в Слуцке выявленные нарушения, и их придется исправить, сказано в ответе на жалобу Виталия Амельковича...
 
Новости дня
Новости разные
 
Жуткое происшествие в Витебской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика