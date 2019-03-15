Cтрашное ДТП под Солигорском. Что известно на данный момент





Около 24.00 рядом с Равецким Лесом произошло страшное ДТП. 2 погибших, водитель доставлен в Солигорскую ЦРБ. Двигались в сторону Солигорска. Ничего целого нет.

В Солигорском районе легковушку занесло на дороге и она врезалась в дерево, два человека погибли. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

Авария произошла в ночь на 16 марта на 13-м км автодороги Старобин - Сковшин - Сосны вблизи деревни Махновичи. За рулем BMW 520i был 20-летний житель Солигорска. "Водитель двигался в направлении городского поселка Старобин. Он неправильно выбрал скорость, не учел погодные и дорожные условия. Солигорчанин не справился с управлением, допустил занос авто. Машина съехала в кювет и врезалась в придорожное дерево", - рассказал Сергей Чеботарев.

На месте аварии погибли двое пассажиров авто - 21-летний и 32-летний жители Солигорска. Водитель с травмами госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.



















