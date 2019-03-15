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В Слуцке выступит Виктор Калина
16.03.2019 — Разное | Слуцк Город
Белорусский исполнитель и один из самых известных шансонье в России Виктор Калина выступит в Слуцке. Об этом
Артист отыграет сольную концертную программу «Какое это счастье - жить!» 5 апреля. Начало выступления - в 19:00. Стоимость билетов составит 10 и 12 рублей.
Справки по телефону касс ГДК: +375(1795)5-73-26.
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Белорусский исполнитель и один из самых известных шансонье в России Виктор Калина выступит в Слуцке. Об этом сообщается в группе Городского дома культуры...
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