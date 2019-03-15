В Слуцке выступит Виктор Калина





Белорусский исполнитель и один из самых известных шансонье в России Виктор Калина выступит в Слуцке. Об этом сообщается в группе Городского дома культуры Вконтакте.

Артист отыграет сольную концертную программу «Какое это счастье - жить!» 5 апреля. Начало выступления - в 19:00. Стоимость билетов составит 10 и 12 рублей.

Справки по телефону касс ГДК: +375(1795)5-73-26.



Slutsk-Gorod.by