Слуцкий уксусный завод - лауреат конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь 2018 года»





Центр экологического туризма «Станьково» на один день стал еще и местом, где собрались представители лучших предприятий центрального региона – здесь состоялась церемония награждения победителей Минской области на конкурсе «Лучшие товары Республики Беларусь» 2018 года.

Лауреатами стали 22 предприятия столичного региона, продукция которых хорошо известна потребителям. В номинации «Продовольственные товары» лидерами стали 12 представителей области. Среди них ОАО «Здравушка-милк», ОАО «Слуцкий уксусный завод», ЗАО «Агрокомбинат Несвижский» и другие. Чуть меньше предприятий оказались в номинации «Продукция производственно-технического назначения» - это ОАО «Завод горного воска», ОАО «Борисовский завод пластмассовых изделий», ОАО «Радошковичский керамический завод» и т.д. А вот в номинацию «Промышленные товары для населения и изделия народных промыслов» попали только два представителя области – ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» и ПУП «Бумажная фабрика» Департамента государственных знаков Министерства финансов Республики Беларусь. Не обошлось и без присвоения награды в номинации «Услуги населению» - победа досталась ЧУП «Ремаго».

Кроме того, продукции 3 предприятий столичного региона присужден статус «Новинка года»; 4 получили специальную награду «Лучший в регионе», а еще 3 удостоены диплома «Стабильное качество».

Организатором конкурса вытсупил Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь. А Минскую областную конкурсную комиссию возглавлял директор Белорусского государственного института метрологии Валерий Гуревич. Дипломы победителей представителям предприятий вручали Председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси Валентин Татарицкий и заместитель председателя Минского облисполкома Николай Рогащук.

О том, как выбирали лидеров, «Минской волне» рассказал председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси Валентин Татарицкий: «В определении победителя конкурса участвуют сами потребители – через Интернет-голосование. Во-первых, появляется доверие к этому конкурсу, и мы, конкурсное жюри, которое проводит оценку, одобрение того или иного лауреата, конечно использует в своей работе результаты, полученные от непосредственных потребителей. Если говорить о том, кто голосовал через Интернет – это свыше 23 тысяч человек. Если говорить о группе товаров, то 74% принадлежит товарам пищевой промышленности. Потребителю важно, чем он сегодня питается, какого качества эти продукты и чьего производства. Конечно, доверие к продуктам питания, произведенным в Республике Беларусь, гораздо выше, чем к другим».

Поддержал мнение о качестве товаров и заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета Николай Рогащук: «У нас не даются медали за «просто так». Есть профессиональное жюри, которое выбирает, и иметь на своей упаковке знак качества «Товар года», я считаю, это одна из лучших реклам, которая возможна для предприятий и для их продукции. Если брать продуктовую группу предприятий, которые занимаются экспортом, то знак «Лучшие товары Беларуси» - это показатель того, что эти товары действительно лучшие».

Конкурс «Лучшие товары Республики Беларусь» проводится Госстандартом страны совместно с областными исполнительными комитетами и Мингорисполкомом с 2002 года. Сведения о товарах-лауреатах и их изготовителях размещаются в каталоге «Лучшие товары Республики Беларусь» и на сайте Госстандарта.