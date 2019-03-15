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Открытый разговор. Размышлизм на тему «Повышение пенсионного возраста»

16.03.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Открытый разговор. Размышлизм на тему «Повышение пенсионного возраста»

В рамках рубрики «Открытый разговор» случчанин Вадим К. делится своими размышлениями на тему повышения пенсионного возраста.

— Вообще понятие пенсии и пенсионного возраста четко закрепилось лишь в середине 20 века в Союзе Советских Социалистических Республик. Можно как угодно относиться ко временам СССР, но отрицать тот факт, что это было социально-ориентированное государство – невозможно. Значит, установление пенсионного возраста было социально необходимо. Почему? И почему изначально закон не распространялся на жителей сельской местности?

Все просто. Город - гигантское скопление человеческой массы, где легко можно потеряться. Где ни кому нет дела до того, что твориться у соседа за стеной. И деревня, где мало того, что практически все население связано родственными связями, так еще и все на виду. Утрата трудоспособности в городе подобна смерти, на селе – тебя обязательно досмотрят.

Второй аспект: сельским жителям не нужны деньги, что бы себя прокормить. Они кормятся плодами своего труда. В городе без бумажных купюр легко умереть с голода.

И, на мой взгляд, самое важное. Воспитание подрастающего поколения. Сельский житель располагает гораздо большим количеством времени, которое уделяет воспитанию детей. Особенно пожилые люди, не способные физически трудится на ровне с молодыми.

Итак, подытожим. Пенсии необходимы для физического выживания ограниченно трудоспособных или нетрудоспособных граждан. И в большей степени это относится к городским жителям.

Почему тогда был выбран возраст 55-60 лет?

По моему мнению, помимо естественной причины снижения трудоспособности, была и необходимость воспитания молодежи и передачи опыта. Рассуждаю так, средний детородный возраст около 22-26 лет. Первые 2-3 года жизни ребенка, когда он слаб отец и мать уделяют ему повышенное внимание. Затем нужно вновь больше времени уделять труду и добычи средств к существованию. А, извините – ребенок? Его уже пора обучать. Ему нужны знания. На селе с этим проблем не возникало. Старики с радостью проводили время с детьми, делясь опытом и житейской мудростью. А город? Родителям уже в районе 25-30 лет. Значит, дедушке и бабушке 50-60 соответственно. Хорошо, тогда пусть бабушка пораньше займется ребенком, а дедушка попозже. Бабушка присмотрит лучше, за не окончательно окрепшим, а дед обучит ремеслу и житейским мудростям подростка.

Судя по всему, коммунистические правители руководствовались той же логикой. Отсюда и появились 55 для женщин, 60 для мужчин.

Дальше сыграла геополитика. «Цивилизованный и просвещенный» Запад, в котором рабочий день составлял 12 часов, а необходимость выплаты пенсий компенсировалась строительством социальных приютов и «Ужасный, безграмотный СССР» в котором был установлен 8-часовой рабочий день и выплачивались пенсии. Как тут было объяснить западному пролетариату, что Европа лучше? Никак. Пришлось реагировать и подтягиваться к новым стандартам.

Что же изменилось? Да, СССР распался. У «Запада» нет больше конкурентов. Можно смело возвращаться к идее, что управлять проще безграмотным населением. Оно и работает эффективней, и потребностей у него меньше, и вопросов оно не задает, и о свободах не помышляет.

И вот, повсюду стали распахиваться «Окна Овертона», а общество даже при наличии колоссального информационного ресурса стало деградировать.

Вот и пришел я к такому выводу, что увеличение пенсионного возраста приведет к неминуемой деградации общества. Будет утрачен самый важный источник передачи опыта и знаний - от поколения к поколению. Старики больше не смогут делиться с молодежью знаниями, и это пространство будет заполнено массовой пропагандой.


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