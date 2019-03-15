В России озаботились новым вызывающим галлюцинации оружием

Фото: АО «Российская Электроника»





Как пояснили в пресс-службе, в частности, станции получат верифокальный объектив, который позволит увеличить мощность излучателя как минимум в полтора раза, а также расширить угол его воздействия. Кроме того, у новой модификации будут улучшены массогабаритные характеристики и снижены требования к электропотреблению.





В «Росэлектронике» также отметили, что новые изделия можно будет использовать не только в военной, но и в гражданской сфере. «Могут создаваться как сильные станции военного и специального назначения, так и более слабые версии, предназначенные для вывода на рынок гражданской продукции, которые могут быть востребованы крупными компаниями для обеспечения безопасности любых охраняемых объектов», — пояснили в пресс-службе.





Ранее в марте издание «Фонтанка» со ссылкой на петербургского предпринимателя Юрия Зенкевича сообщило, что российская система визуально-оптических помех 5П-42 «Филин», ослепляющая противника и вызывающая галлюцинации, является разработкой 17-летней давности и, скорее всего, неэффективна.





В феврале журнал The Popular Mechanics напомнил, что визуально-оптические системы, вызывающие галлюцинации и ослепление, использовались союзниками еще во времена Второй мировой войны.





Ранее в том же месяце сообщалось, что корабли ВМФ России начали оснащаться станциями 5П-42 «Филин».



