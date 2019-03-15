Жуткое происшествие в Витебской области





Фото УГАИ УВД Витебского облисполкома





Водитель автомобиля Nissan Primera не справился с управлением и врезался металлическое отбойное ограждение. «После этого авто опрокинулось на крышу. В результате ДТП погибли на месте водитель 1976 года рождения и пассажир 1968 года рождения», — проинформировали в ГАИ.





В машине ехали еще двое пассажиров. После осмотра врачей 67-летний мужчина доставлен в больницу, второй — 39-летний мужчина — не пострадал.





Со слов одного из пассажиров, ДТП случилось в момент обгона попутного автомобиля. Скорую помощь и сотрудников Госавтоинспекции вызвали очевидцы ДТП. Проводится проверка.











