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Привязывал к рукам веники и пытался летать. 135 лет назад родился автор «Человека-амфибии» Александр Беляев

16.03.2019 16:26 — Разное | Партизан  
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Сегодня исполняется 135 лет со дня рождения Александра Беляева – первого советского писателя, целиком посвятившего себя жанру научной фантастики, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Если бы он написал только «Человека-амфибию», то уже стал бы любим и знаменит в своей многомиллионной стране. Особенно после выхода на экраны одноименного фильма. Впрочем, фильм, снятый в 1961 году, автор литературного первоисточника, конечно, видеть не мог. Он умер от голода в январе 1942-го в оккупированном фашистами Пушкине.


Александр Беляев родился в Смоленске. Исполняя желание отца-священника, закончил семинарию, но с религией связывать себя не захотел, поступил в юридический лицей, а заодно самостоятельно научился играть на скрипке и рояле. Было у него и необычное увлечение – создание «фотографий ужасов». На одном из его экспериментальных снимков была запечатлена «человеческая голова на блюде в синих тонах». Странный молодой человек ставил и другие эксперименты: пытался взлетать, привязав к рукам веники, прыгал с крыши с зонтом. В конце концов ему удалось подняться в воздух на маленьком аэроплане.

А еще он любил театр. Сам мог выступать и драматургом, и режиссером, и актером. Домашний театр Беляевых в Смоленске пользовался известностью и даже гастролировал по городу и окрестностям. Однажды, во время приезда в Смоленск столичной труппы под руководством Станиславского, Беляеву удалось заменить в нескольких спектаклях заболевшего артиста. Сам Станиславский предлагал юному таланту место в своей труппе, но Беляев по неизвестной причине отказался.

В 1915 году он тяжело заболел — костный туберкулез на шесть лет приковал Беляева к постели. Молодая жена его покинула, заявив, что не для того выходила замуж, чтобы ухаживать за больным мужем. Эти годы стали периодом интенсивного самообразования и знакомства с научной литературой.



Все считали, что Беляев обречен. Но он поднялся. Работал адвокатом и инспектором по делам несовершеннолетних в Ялтинском уголовном розыске, воспитателем в детском доме, служащим в Народном комиссариате почт и телеграфа. А вечерами писал. С 30 лет он уже целиком посвятил себя литературному творчеству. Свои научно-фантастические рассказы и повести, в которых описывал научно-технические изобретения, космические полеты и погружение в морские глубины, печатал в журналах «Вокруг света», «Знание – сила» и «Всемирный следопыт».

Он был гениальным провидцем и многое сумел предсказать: в «Звезде КЭЦ» — орбитальные станции, в «Человеке-амфибии» и «Голове профессора Доуэля» — чудеса трансплантологии, в «Вечном хлебе» — достижения биохимии и генетики.

Беляева очень любили читатели, которые буквально разметали его книги, бывшие в СССР большим дефицитом. И не любили критики, чей злобный рокот несколько приутих после публично высказанной оценки его таланта признанным мировым авторитетом Гербертом Уэллсом.

— Я с огромным удовольствием, господин Беляев, прочитал ваши чудесные романы «Голова профессора Доуэля» и «Человек-амфибия». О! они весьма выгодно отличаются от западных книг. Я даже немного завидую их успеху, — сказал Беляеву английский классик фантастики, находившийся в 1934 году с визитом в Советском Союзе.

Всего Александр Беляев написал около 70 научно-фантастических произведений, в том числе 17 романов. За значительный вклад в русскую фантастику и провидческие идеи его называют «русским Жюлем Верном».

 




 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Сегодня исполняется 135 лет со дня рождения Александра Беляева – первого советского писателя, целиком посвятившего себя жанру научной...
 
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