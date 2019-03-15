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В Париже на улицы снова вышли «желтые жилеты». Полиция применяет слезоточивый газ и водометы

16.03.2019 16:00 — Разное | Партизан  
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Во время акций протестующие начали бросать в полицию камни и доски, бить витрины, полицейские в ответ применили слезоточивый газ и водометы, сообщает BFM TV.
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Фото: Reuters
Напомним, «желтые жилеты» проводят акции протеста по субботам с ноября 2018 года. Сначала они выступали против роста цен и налогов, затем акция превратилась в выражение недовольства политикой правительства, которое не стремится, по их мнению, решать материальные проблемы рядовых граждан.


 
 
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Во время акций протестующие начали бросать в полицию камни и доски, бить витрины, полицейские в ответ применили слезоточивый газ и водометы, сообщает BFM TV.
 
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