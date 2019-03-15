В Париже на улицы снова вышли «желтые жилеты». Полиция применяет слезоточивый газ и водометы

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Напомним, «желтые жилеты» проводят акции протеста по субботам с ноября 2018 года. Сначала они выступали против роста цен и налогов, затем акция превратилась в выражение недовольства политикой правительства, которое не стремится, по их мнению, решать материальные проблемы рядовых граждан.



