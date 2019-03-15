Эксперт: Конфликт вокруг Бабича на отношения Беларуси и России не повлияет

комментарии Belsat.eu заявила политолог Валерия Костюгова. Об этом вBelsat.eu заявила политолог





По мнению собеседника, эти заявления точно отражают «недоброжелательный фон» отношений между Беларусью и Россией, но на дальнейшее развитие отношений подобная риторика влияния иметь не будет.





Валерия Костюгова подчеркнула, что «настоящие конфликтные вопросы, которые есть, безусловно, влияют на двусторонние отношения». Но последние споры относительно заявлений российского посла, считает политолог, к их числу не относятся.





Анатолий Глаз в ответ на ряд последних заявлений посла России в Беларуси Михаила Бабича порекомендовал ему «больше времени посвятить тому, чтобы углубиться в специфику страны пребывания, Напомним, что начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларусиз в ответ на ряд последних заявлений посла России в Беларуси Михаила Бабича порекомендовал ему «больше времени посвятить тому, чтобы углубиться в специфику страны пребывания, познакомиться с ее историей и проявить немного уважения».





«Иногда такой стиль работы дает гораздо больший результат, чем апробирование на себе совершенно нехарактерной для серьезной российской дипломатической школы роли адепта публичной дипломатии», — заявил Глаз.





В ответ на это заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что Москва имеет «право рассчитывать на более уважительное отношение к послу Российской Федерации в Минске».















