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Сергея Доренко: Путин сам уйдет, но потом придёт неосталинизм

16.03.2019 15:31 — Разное | Партизан  
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Российский лидер Владимир Путин покинет пост президента самостоятельно, а преемник действующего руководителя будет успешно восстанавливать в России сталинские порядки, и он не станет прислушиваться ко мнению бывшего президента.



 Как сообщает replyua.net со ссылкой на «Собеседник», такое заявление прозвучало от журналиста Сергея Доренко.

Он уверен, что вместо Путина властью в России завладеет более дикий политик. «Что до растления и игры на худших инстинктах, это началось не при Путине и не с Путина. В конце девяностых общество было политизировано процентов на 80: были 20%, которые политикой не интересовались вовсе. Остальные делились так: 20 процентов – на позициях западнических и либеральных, еще 20 – радикал-патриоты, 40 – невнятный центр», - рассказал Доренко.

 По его словам, в какой-то момент в Кремле решили, что надо объединять народ, но для этого нужна деградация. Политические и новостные программы были вытеснены сплетнями и комедийными шоу. В то же время журналист уверен, что Путин не занимается цензурой на телевидении и не следит за программами, которые демонстрируются по телеканалам. Из-за этого происходит деградация телезрителей, и совсем скоро будет идеологическое оболванивание. 


Доренко не исключил, что в будущем Россию ждёт неосталинизм. Согласно его прогнозу, преемник Путина введет монополию на трактовку путинского наследия. При живом Путине, как считает журналист, преемник будет запрещать ему вести собственную политику.

Напомним, что ранее Доренко посмеялся над Скабеевой.


 
 
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Российский лидер Владимир Путин покинет пост президента самостоятельно, а преемник действующего руководителя будет успешно восстанавливать в России сталинские...
 
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