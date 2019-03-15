Сергея Доренко: Путин сам уйдет, но потом придёт неосталинизм









сообщает replyua.net со ссылкой на «Собеседник», такое заявление прозвучало от журналиста Сергея Доренко. Какreplyua.net со ссылкой на «Собеседник», такое заявление прозвучало от журналиста





Он уверен, что вместо Путина властью в России завладеет более дикий политик. «Что до растления и игры на худших инстинктах, это началось не при Путине и не с Путина. В конце девяностых общество было политизировано процентов на 80: были 20%, которые политикой не интересовались вовсе. Остальные делились так: 20 процентов – на позициях западнических и либеральных, еще 20 – радикал-патриоты, 40 – невнятный центр», - рассказал Доренко.





По его словам, в какой-то момент в Кремле решили, что надо объединять народ, но для этого нужна деградация. Политические и новостные программы были вытеснены сплетнями и комедийными шоу. В то же время журналист уверен, что Путин не занимается цензурой на телевидении и не следит за программами, которые демонстрируются по телеканалам. Из-за этого происходит деградация телезрителей, и совсем скоро будет идеологическое оболванивание.









Доренко не исключил, что в будущем Россию ждёт неосталинизм. Согласно его прогнозу, преемник Путина введет монополию на трактовку путинского наследия. При живом Путине, как считает журналист, преемник будет запрещать ему вести собственную политику.





посмеялся над Скабеевой. Напомним, что ранее Доренко



