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В Беларуси более 60% компаний нерентабельны или низкорентабельны

16.03.2019 15:07 — Разное | Партизан  
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Такова оперативная статистика по крупным и средним предприятиям реального сектора. В начале 2019 года такой бизнес был в основном малоэффективен.

 Ежемесячно власти собирают финансовую статистику почти по 7 тысячам крупных и средних предприятий в реальном секторе. В числе прочих показателей замеряется и уровень рентабельности продаж, пишет сайт banki24.by
Рентабельность продаж — это соотношение прибыли от реализации продукции и выручки. Чем рентабельность выше, тем лучше для предприятия. Прибыль от реализации представляет собой финансовый результат работы компании только от продажи продукции, без учета курсовых разниц и платежей по обслуживанию кредитов. Курсовые разницы и платежи по обслуживанию кредитов «сидят» в доходах и расходах от инвестиционной и финансовой деятельности. В целом по реальному сектору рентабельность продаж за январь 2019 года составила 7,4%.

 Относительно 2018 года она упала на 0,2 п.п. Понятно, что совокупный финансовый результат формируется в общем котле, куда сваливаются отдельные показатели как высокорентабельных, так нерентабельных предприятий. 
Особо уязвимы в плане рентабельности организации госсектора. В начале 2019 года в Беларуси было очень много финансово слабых компаний с рентабельностью ниже нуля или в пределах 0–5%. Их доля среди отчитавшихся организаций составила 61,8%. Удельный вес нерентабельных и низкорентабельных организаций превышал 50% во всех областях и в Минске

Самая низкая доля таких компаний была зарегистрирована в столице — 54,4%, самая высокая — в Витебской (67,8%) и Могилевской (67,1%) областях. Значительный вклад в высокий вес нерентабельных и низкорентабельных компаний на Витебщине и Могилевщине дает сельское хозяйство. В обрабатывающей промышленности Беларуси удельный вес нерентабельных и низкорентабельных организаций достиг 58,7%, в горнодобывающей — 78,6%, в энергетике — 25,9%. В сельском хозяйстве нерентабельны или низкорентабельны были ровно 2/3 организаций — 66,6%, среди строительных компаний — 65,9%. 


Все 100% предприятий воздушного транспорта в начале 2019 года являлись либо нерентабельными, либо низкорентабельными. Однако это связано с «мертвым» сезоном в авиаперевозках. Летом и в сентябре (сезон отпусков) рентабельность воздушного транспорта превышает 20%. Самая малая доля нерентабельных и низкорентабельных компаний фиксировалась в лесоводстве и лесозаготовках (8,9%), а также в фармацевтике (20%) и энергетике (25,9%). Напротив, 88,8% компаний были нерентабельны или низкорентабельны в ритейле. 
Здесь это связано со спецификой отрасли — заработке на больших оборотах.


 
Теги: Минск
 
 
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Такова оперативная статистика по крупным и средним предприятиям реального сектора. В начале 2019 года такой бизнес был в основном малоэффективен.
 
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